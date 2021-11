Pod koniec października Redmi zaprezentowało nowe smartfony z rodziny Note. Redmi Note 11, Note 11 Pro i Note 11 Pro Plus są już dostępne w sprzedaży w Chinach i schodzą jak ciepłe bułeczki. Nic dziwnego, w końcu to jedna z najpopularniejszych serii Xiaomi, które w tym wypadku oferuje wydajne smartfony po stosunkowo niskich cenach. Seria Note 11 trafi na rynek globalny jeszcze w pierwszym kwartale 2022 roku.

Redmi Note 11 jest zasilany procesorem MediaTek Dimensity 810. Wersje 11 Pro i Pro Plus z kolei działają na chipach Dimensity 920. Najnowsze doniesienia portalu GSMArena wskazują na to, że smartfony pojawią się na globalnym rynku z zupełnie innymi procesorami. Poza Chinami seria Redmi Note 11 będzie zasilana chipsetami Qualcomm. Jednak jeszcze nie wiadomo dokładnie, którymi ze Snapdragonów.

Niestety, producent nie podał jeszcze informacji, które z modeli dostępnych aktualnie w Chinach trafią również do innych krajów. Można się jedynie domyślać, że będzie to wersja standardowa i ewentualnie Pro. Miłym zaskoczeniem byłaby obecność w sklepach Redmi Note 11 Pro Plus, gdyż oferuje ona szybkie ładowanie do 120W, co jest niespotykane w smartfonach z tej półki cenowej.