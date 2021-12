W zeszłym roku Samsung podbił rynek wypuszczając smartfona z flagowymi specyfikacjami w niskiej cenie. Oczywiście, koreańskie przedsiębiorstwo musiało pójść na kilka ustępstw w S20FE, lecz finalnie klienci dostali bardzo mocny sprzęt, który kusił ceną. W tym roku mieliśmy być świadkami kontynuacji fanowskiej edycji. Jesienna premiera została jednak przełożona i smartfon ujrzy światło dzienne dopiero na początku 2022 roku.

Doniesienia z Twittera, których autorem jest znany analityk Jon Prosser, wskazują na to, że oficjalna prezentacja Samsunga S21 FE odbędzie się już trzeciego dnia stycznia. Urządzenie trafi do sklepów już 11 stycznia bez możliwości zamówienia go w przedsprzedaży. Na najnowsze informacje o premierze należy patrzyć z lekkim przymrużeniem oka, gdyż sami analitycy w ostatnim czasie podawali już kilka różnych terminów. Jeśli premiera urządzenia rzeczywiście ma się odbyć 3 stycznia, to już niedługo powinniśmy dostać oficjalne potwierdzenie od Samsunga.

W przypadku nadchodzącej premiery nie należy spodziewać się zbyt wielu nowości w stosunku do przedniego modelu. Koreańskie przedsiębiorstwo postawi na sprawdzoną konfigurację z niewielkimi zmianami. Jedną z nich z pewnością będzie procesor. S20 FE działał na Snapdragonie 865. W przypadku S21 FE możemy liczyć na nowszy chipset Qualcomm Snapdragon 888. W niektórych krajach urządzenie będzie sprzedawane z wbudowanym Exynosem 2100. Zmian możemy spodziewać się również w przypadku ochrony wyświetlacza. S21 FE nie będzie korzystać z Gorilla Glass 3, jak jego poprzednik. Przód smartfona będzie chroniony przez Gorilla Victus. Zmianie może ulec również system operacyjny. Możemy spodziewać się, że urządzenie wyjmiemy z pudełka wraz z wgranym od nowości Androidem 12.