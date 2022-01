Premiera flagowych smartfonów Samsunga zawsze jest jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie urządzeń mobilnych w danym roku. Z pewnością nie inaczej będzie tym razem, w końcu największy producent smartfonów na rynku pokaże asy, które chowa w rękawie. Samsung w poście na swoim blogu oficjalnie potwierdził, że premiera smartfonów z serii S22 odbędzie się w lutym.

Wszystko wskazuje też na to, że w tym roku również nie doczekamy się kontynuacji serii Note. Możliwe, że firma już całkiem zrezygnowała z tego pomysłu. Świadczy o tym użyty dobór słów. Dr. TM Roh, President & Head of MX Bussines Samsung Electronics powiedział, że "Podczas Unpacked w lutym 2022, pokażemy wam najbardziej godne uwagi urządzenie z serii S, jakie kiedykolwiek stworzyliśmy". Dobór słów jest nieprzypadkowy, gdyż w oryginale użyto "noteworthy". Szczerze wierzę, że oznacza to, iż Samsung S22 Ultra zaadaptuje wiele cech serii Note i możliwe, że będzie jej najbliższą kontynuacją.

Szczególnie, że producent przyznał, że są świadomi zaskoczenia, jakie wywołał brak modeli Note w zeszłym roku. Przedsiębiorstwo zapewnia jednocześnie, że nie zapomniało o wartościach prezentowanych przez ich urządzenie i wiele z nich odnajdzie swoje odzwierciedlenie w Samsungu S22 Ultra. Nie powinno być to zaskoczeniem, bo już rok remu S21 Ultra zaadoptował S-pen.

Oprócz wspomnianego modelu Ultra, seria S obejmie jeszcze S22 i S22 Plus. W przypadku tych urządzeń producent pójdzie w całkowicie inną stronę. Te dwa nowe flagowce będą mniejsze od swoich zeszłorocznych wersji. Standardowa wersja S22 ma być najmniejszym smartfonem od czasów S10e. W ostatnich latach S21 i S20 miały rozmiar 6,2 cala. S10 było o 0,1 cala mniejsze. Tegoroczny smartfon Samsunga będzie miał rozmiar 6,06 cala. Tym samym ostatni mniejszy od niego flagowiec Samsunga pojawił się w I kwartale 2019 roku. Oznacza to, że S22 będzie najmniejszym urządzeniem z serii S od trzech lat.

Niestety, mniejszy rozmiar oznacza również mniej pojemną baterię. W S22 ma zostać zastosowane ogniwo o pojemności 3700 mAh. To spadek w porównaniu do S21 i S20, które wykorzystywały o 300 mAh większe baterie. Podobna sytuacja ma spotkać S22 Plus, które zostanie zaopatrzone w akumulator 4500 mAh. Jedynie wersja Ultra utrzyma poziom z zeszłego roku.

W tym roku Samsung użyje swojej nowej broni, by zachęcić klientów do kupna swoich flagowych smartfonów. Współpraca z AMD zaowocowała już w stworzenie Exynosa 2200 ze zintegrowanym GPU Exclipse, opartym na architekturze AMD RDNA 2. Pozwoli to na wprowadzenie rewolucyjnej technologii Ray Tracingu do smartfonów.