W 2023 roku liczba singli w Chinach powyżej 15. roku życia osiągnęła rekordowy poziom 240 milionów. Rząd zachęca do zawierania małżeństw i posiadania większej ilości dzieci w odpowiedzi na spadający wskaźnik urodzeń i starzenie się społeczeństwa.

- Powinniśmy aktywnie wspierać nowy typ małżeństwa i kulturę posiadania dzieci - powiedział prezydent Chin Xi Jinping w przemówieniu w 2023 r., zachęcając ludzi do zakładania rodzin.

Gospodarzem spotkania była Tian Xin, internetowa swatka, która od ponad roku zajmuje się transmitowaniem na żywo wirtualnych randek grupowych. Za dnia pracuje w firmie technologicznej, zaś w nocy przemienia się w swatkę, zachęcającą do otworzenia się przed nowymi ludźmi. Przełamuje lody, rzuca żartami, moderuje rozmowy, a jej konto obserwuje ponad 130 000 użytkowników.

Swatka rozpoczęła show, zadając każdemu uczestnikowi takie same pytania: wiek, waga, wzrost, praca, dochód, lokalizacja, znak zodiaku, hobby i wymagania co do partnerów.