Polska to kraj, który potrafi zaskakiwać nawet najbardziej doświadczonych podróżników. Od górskich szlaków przez malownicze jeziora, aż po morskie wybrzeże - na mapie Polski znajdziemy setki miejsc, które zachwycają różnorodnością i klimatem.

Wiele z dostępnych w kraju atrakcji działa jednak tylko sezonowo, dlatego warto planować wyjazdy tak, by nie przegapić wyjątkowych przeżyć. Wspomnieć tu można choćby o stokach narciarskich, które w wielu przypadkach są czynne tylko w sezonie zimowym, czy też otwartych wyłącznie w sezonie letnim kąpieliskach. Sezonowo działają też zupełnie innego typu atrakcje.

Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa Ciuchcia Ponidzie, która już od 1 maja 2025 roku ponownie rusza na trasę ! To nie tylko podróż w czasie ze względu na zabytkowe wagony, ale i szansa na odkrycie mniej znanego, a fascynującego regionu Polski, jakim jest malownicze Ponidzie. Trasa prowadzi przez miejscowości Jędrzejów, Jasionna, Wygoda, Motkowice i z powrotem. W Motkowicach jest dwugodzinna przerwa z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Bilet normalny kosztuje 45 zł, a ulgowy 35 zł. Kolejka kursuje do września.

Ciuchcia Ponidzie to żywe muzeum techniki i historii - na trasie można poczuć klimat minionych dekad, podziwiając zabytkowe wagony i kolorowe krajobrazy. Jej historia sięga działaniom sił austriackich podczas I wojny światowej, a z czasem kolejka zaczęła służyć mieszkańcom jako linia transportowa dla lokalnych cukrowni i gospodarstw rolnych oraz sposób komunikacji pasażerskiej. Przez lata trasa ta była świadkiem wydarzeń historycznych i przemian regionu. Dzięki zaangażowaniu lokalnych samorządów i pasjonatów po okresie zastoju kolejka wróciła na tory i stała się kultową atrakcją turystyczną, a niebawem turyści będą mogli korzystać także z trasy w nowej odsłonie.

Atrakcja przejdzie niedługo modernizację - w tym roku rozpoczynają się prace remontowe, które umożliwią uruchomienie szlaku kolejki wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie z Pińczowa do Umianowic, a docelowo odcinek ten będzie stanowić część pełnej trasy z Jędrzejowa do Pińczowa. Inwestycja warta blisko 29 milionów złotych obejmuje modernizację m.in. torów, mostów i stacji.

- Kolejka wąskotorowa doczekała się rewitalizacji. Mam nadzieję, że za 2-3 lata kolejka będzie kursować do Pińczowa, przywracając dawną trasę - powiedział Marcin Piszczek, burmistrz Jędrzejowa, przypomina Echo Dnia.

Gdzie jechać w Polsce na majówkę? Ponidzie to ciekawy wybór

Szukając pomysłu na niebanalny wypad w długi weekend na majówkę, wpisz woj. świętokrzyskie i Ciuchcię Ponidzie na swoją listę! To nie tylko opcja na podróż zabytkowymi wagonami, ale i fascynująca lekcja historii oraz okazja podziwiania przyrody. Sezonowe atrakcje mają swój niepowtarzalny klimat - warto je odkrywać wtedy, gdy budzą się do życia, a Polska pokazuje swoje najbardziej kolorowe oblicze.

Ponidzie to ponadto piękny, a wciąż niedoceniany region Polski. To tu rozciągają się malownicze doliny i rezerwaty przyrody, a ze względu na malowniczo wijącą się rzekę Nidę można skorzystać z oferty wypożyczenia kajaków. Na Ponidziu występują jedne z największych w Europie złoża gipsu, jest tu unikalna roślinność stepowa, pałac Wielopolskich z wystawą obejmującą tysiące zabytków, czy uzdrowiskowe Busko-Zdrój z wodami siarczkowymi. Jest tu też jedno z największych grodzisk wczesnośredniowiecznych w Polsce - Grodzisko w Stradowie , z którego rozciąga się widok przywołujący turystom na myśl skojarzenia z " polską Toskanią ". Przez wiele lat na Ponidziu mieszkały znane osobistości, takie jak Jan Chryzostom Pasek, a także Hugo Kołłątaj.

W dodatku świętokrzyskie to nie tylko Ponidzie, ale i ogrom innych atrakcji, w tym wieże widokowe - także te, z których można dostrzec najstarsze góry w Polsce, a nawet Tatry. Przejażdżka Ciuchcią Ponidzie to doskonały pretekst, by zatrzymać się w tym rejonie na dłużej i odkryć uroki miejsc takich jak Pińczów, Jędrzejów czy rezerwaty nad Nidą.