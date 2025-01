Województwo świętokrzyskie jest jednym z najpiękniejszych, choć mam wrażenie, że wciąż w Polsce niedocenianych regionów. W 2024 r. województwo odwiedziło 5,5 miliona turystów. Czy to dużo? Każdego roku tylko jedno Zakopane odwiedza ponad 2 miliony osób . Jeśli zerkniemy do statystyk Tatrzańskiego Parku Narodowego za 2024 r. zauważymy, że przez 12 miesięcy sprzedano 4,9 miliona biletów.

– Rok 2024 przyniósł znaczący wzrost liczby turystów odwiedzających województwo świętokrzyskie. Odwiedziło nas ponad 5,5 miliona turystów, to o ponad 250 tysięcy osób więcej niż w 2023 roku, co stanowi wzrost prawie o 5 procent. Cieszy mnie, że coraz więcej osób odkrywa nasze skarby i docenia to, co mamy do zaoferowania. Przepiękne krajobrazy, bogata historia oraz unikalne tradycje sprawiają, że Świętokrzyskie to miejsce, które warto odwiedzić. Będziemy kontynuować nasze działania, aby promować nasz region i przyciągać turystów jeszcze liczniej – mówi marszałek Renata Janik.