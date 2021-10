Samsung wprowadzi Ray Tracing do smartfonów?

AMD jest aktualnie wiodącym producentem kart graficznych. Ich Radeony są jednymi z najczęściej wybieranych GPU przez graczy. Ich współpraca z Samsungiem może zaowocować znacznym zwiększeniem wydajności mobilnych kart graficznych. Wspólnie wypracowana technologia może być kluczowa dla zachowania pierwszego miejsca w sprzedaży smartfonów. Aktualnie Samsunga goni Xiaomi, które w kilku miesiącach już zdążyło przegonić koreańskie przedsiębiorstwo.

Samsung oficjalnie ogłosił podjęcie współpracy z AMD w celu stworzenia mobilnych kart graficznych o dużej wydajności w oparciu o technologię Radeon. Już potwierdzono, że w przyszłych smartfonach Samsunga można się spodziewać wsparcia dla Ray Tracingu. Technologia pierwszy raz pojawiła się w GPU Intela w 2018 roku. AMD wprowadziło ją do swoich kart graficznych dopiero w 2020 roku. Teraz firma ma plan na przeniesienie jej do urządzeń mobilnych. Ray Tracing pomaga w osiągnięciu fotorealistycznej grafiki w grach wideo. Technologia oparta jest na sztucznej inteligencji, która symuluje fizyczne zachowanie światła przez co możliwe jest renderowanie wysokiej jakości obrazów w czasie rzeczywistym.

Reklama

Nie wiadomo jeszcze kiedy miałyby wyjść pierwsze smartfony Samsunga z grafiką stworzoną przez AMD. Firmy zakładają wieloletnią współpracę, która ma doprowadzić do zrewolucjonizowania rynku urządzeń mobilnych.