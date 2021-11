Samsung zaprezentował One UI 4.0 – kiedy aktualizacja trafi na smartfony?

Android 12 został oficjalnie zaprezentowany już ponad miesiąc temu. Producenci smartfonów otrzymali jego kod źródłowy, by móc tworzyć i rozwijać własne nakładki. Samsung właśnie wypuścił aktualizację One UI 4.0, która bazuje na Androidzie 12. Jest ona na razie dostępna tylko i wyłącznie dla użytkowników urządzeń z serii S21.

One UI 4.0 - kiedy i na jakie smartfony?

Samsung będzie wypuszczał aktualizację One UI 4.0 falowo. Oznacza to, że nie wszyscy od razu dostaną możliwość jest pobrania. W listopadzie trafi ona tylko na urządzenia S21, S21 Plus i S21 Ultra. W grudniu będą mogli ją pobrać użytkownicy smartfonów Galaxy Z Fold 3 5G , Z Flip 3 5G, S20, S20 +, S20 Plus, Note 20, Note 20 Ultra, Z Fold 2 i Z Flip 5G. W styczniu aktualizacji doczekają się właściciele nieco starszych modeli z S20 FE i serią S10 na czele. Dołączą do nich urządzenia z serii A: A52s 5G i A42 5G. W lutym i kwietniu przyjdzie pora na tablety. Aktualizację dostaną najpierw Tab S7 Plus i Tab S7, a później dołączą do nich S7 FE, S7 FE 5G i seria Tab S6.

One UI 4.0 - co nowego?

Nakładka One UI 4.0 czerpie garściami z pomysłów Google i wykorzystuje wszystkie możliwości Androida 12. W ręce użytkownika zostaną oddane nowe narzędzia do personalizacji ekranu głównego, motywu i animacji. One UI 4.0 wprowadzi nowe widżety, a kolorystyka interfejsu będzie się automatycznie zmieniać wraz z tapetą.