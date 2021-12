Składany smartfon Apple ukaże się później niż zakładano?

Tzw. "Foldables" są urządzeniami, które dopiero niedawno zaczęły przykuwać uwagę producentów smartfonów. Od lat w tym segmencie wiedzie prym Samsung, który w tym roku zaprezentował już trzecią generację swoich Flipów i Foldów. Huawei stworzył udaną serię z Mate X i Mate Xs na czele. Inni producenci również robili podchody w stronę stworzenia pełnoprawnej linii składanych smartfonów, lecz można powiedzieć, że dopiero "raczkują".

Dotychczas mogłoby się wydawać, że Apple nie jest w ogóle zainteresowane produkcją i sprzedażą składanych smartfonów, jednak coraz częściej branżowi analitycy wspominają o możliwości powstania takiego urządzenia z logiem nadgryzionego jabłka. Według wcześniejszych doniesień innowacyjny telefon Apple miał zostać zaprezentowany już w 2023 roku. Najnowsze informacje od analityka Rossa Younga wskazują na to, że bardziej prawdopodobną datą premiery składanego smartfona Apple jest 2024 rok.

Reklama

Portal Bloomberg już jakiś czas temu poinformował, że producent iPhone’ów rozpoczął pracę nad składanym smartfonem, lecz na razie ogranicza się ona jedynie do wyświetlacza. Potwierdzają to doniesienia o tym, że Apple już od jakiegoś czasu testuje wyświetlacze Samsunga i LG. Wielu producentów smartfonów prężnie rozwija swoje technologie składanych smartfonów, opracowuje nowe sposoby montowania ekranów, eksperymentuje z różnymi zawiasami i co najważniejsze - wypuszcza składane smartfony. Jeśli Apple rzeczywiście zaprezentuje swoje pierwsze urządzenie dopiero w 2024 roku, może się okazać, że przyszło spóźnione na imprezę.