Wczorajsza wiadomość o tym, że Microsoft kupił Activision Blizzard zatrzęsła całym rynkiem gamingowym. Gigant z Redmond już wcześniej przejmował studia produkujące gry wideo, lecz nigdy aż na taką skalę. Swój podbój rynku gamingowego Microsoft rozpoczął od przejęcia Mojang, studia odpowiedzialnego za powstanie i rozwój kultowej już gry Minecraft. W zeszłym roku przedsiębiorstwo z Redmond zakupiło Bethesdę, twórców znanej i cenionej przez graczy serii The Elder Scrolls. Jednak to nie wystarczyło Microsoftowi, firma pokusiła się o największą transakcję w historii firmy a nawet w branży gamingowej. Opiewająca na wiele miliardów transakcja mogła dosłownie zwalić z nóg.

Microsoft zyskuje, Sony traci

Nikt nie przeczy, że Microsoft może wiele zyskać na przejęciu uznanego studia. Jednak niektóre podmioty mogą wiele stracić na tej transakcji. Wśród nich znajduje się Sony, bezpośredni rywal Microsoftu. Japońskie przedsiębiorstwo zanotowało spadki wartości akcji po tym, jak pojawiła się informacja o przejęciu Activision Blizzard. Dotychczas to właśnie Sony produkowało najlepiej sprzedające się konsole na świecie pozostawiając Xboksy w swoim cieniu. Graczy w większości do PlayStation przyciągały tytuły ekskluzywne, oferowane przez japońskie przedsiębiorstwo.

Transakcja doprowadziła do tego, że Microsoft stał się trzecim z kolei największym producentem gier wideo. Ustępuje jedynie chińskiemu Tencentowi i japońskiemu Sony. Z pewnością na tej transakcji jeszcze niejednokrotnie ucierpią Japończycy. Ich bezpośredni rywal zaczyna przedstawiać coraz rozsądniejszą ofertę w ramach Xbox Game Pass, do której dołączą z pewnością tytuły świeżo przejętego Activision Blizzard jak Call of Duty lub Overwatch. W dodatku, przedsiębiorstwo zyska mocną pozycję do tworzenia tytułów ekskluzywnych dla posiadaczy Xboksa i PC z całkowitym pominięciem platformy Sony.