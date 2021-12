Huawei swego czasu był marką, która wprowadzała na rynek ciekawe innowacje technologiczne na długo przed konkurencją. Niestety, zakaz współpracy amerykańskich firm z chińskim producentem smartfonów był główną przyczyną upadku giganta. Co nie znaczy, że Huawei nie ma już nic do zaoferowania.

Ostatnio zebranie inwestorów firmy Zhaoli Technology ujawniło informację, że przedsiębiorstwo rozpoczęło masową produkcję zawiasów do składanych smartfonów. Branżowi eksperci twierdzili, że ich klientem jest Huawei i teraz mamy tego potwierdzenie. Na chińskim blogu Weibo pojawiła się grafika przedstawiająca wygląd urządzenia. Smartfon Huaweia będzie nowej generacji urządzeniem składanym, które zaoferuje wysoką jakość wykonania w niższej cenie niż konkurencja. Na zdjęciach widać, że telefon będzie wyglądem bardziej przypominał Samsunga Z Flip 3 lub Motorolę Razr niż Samsunga Z Fold 3 i Huaweia Mate X.

Reklama

Zdjęcie Składany smartfon Huaweia Fot. Weibo / materiał zewnętrzny



Składane smartfony są na razie niszą, na której prym wiedzie Samsung. W tym roku koreański producent wypuścił już trzecią generację Folda i Flipa. Coraz więcej producentów zaczyna inwestować w rozwój technologii składanych smartfonów, lecz póki co tego typu urządzenia są zbyt drogie w produkcji i sprzedawane po zbyt wysokich cenach, by mogły wejść do powszechnego użytku. Problem ten ma rozwiązać właśnie składany smartfon Huaweia.