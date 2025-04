Poco X7 5G

Poco X7 5G trafił na Polski rynek w styczniu 2025 roku, ale do tej pory jest zdecydowanym liderem w tej kategorii cenowej. To, na co od razu zwrócimy uwagę, wybierając ten telefon, to 6,67 calowy ekran.

Jest to AMOLED CrystalRes 1.5K (2712 x 1220) z odświeżaniem 120 Hz i jasnością nawet do 3000 nitów. Wyświetlacz chroni flagowe szkło Gorilla Glass Victus 2. Taka kombinacja zapewnia świetną jakość obrazu, a co więcej, smartfon wyposażony jest w technologię “Wet Touch”. Oznacza to, że precyzja dotyku zostaje zachowana nawet, jeśli ekran jest wilgotny lub gdy mamy tłuste palce.

Serce telefonu, czyli procesor to Dimensity 7300-Ultra. Poco X7 5G dostępny jest w dwóch wariantach: 8/256GB lub 12/512GB. Pamięć RAM to LPDDR4X, natomiast pamięć wewnętrzna to standard UFS 2.2. Taka kombinacja zapewnia w codziennym użytkowaniu dobrą wydajność.

Do tego Poco X7 5G może łączyć się z 5G w Dual SIM oraz z Wi-Fi 6. Zawiera również najnowszy Bluetooth 5.4 i NFC.

Jeśli chodzi o aparat, Poco X7 5g posiada główny aparat 50 Mpix (f/1,5) OIS. Do tego ma dwa dodatkowe aparaty, jeden szerokokątny 8 Mpix (f/2,2) i makro 2 Mpix (f/2,4). Aparat selfie to 20 Mpix (f/2,2). Ponadto ten smartfon pozwala na nagrywanie wideo 4K przy 24/30 kl./s. Aparatem przednim nagramy za to w 1080p przy 30/60 kl./s. W utrzymaniu najwyższej jakości filmów pomoże podwójna stabilizacja OIS i EIS.

Bateria tego telefonu może być jednak dla niektórych minusem. Akumulator to standardowe 5110 mAh, ale z turbo ładowaniem 45 W. W porównaniu do poprzednich modeli od Poco ładowanie jest wolniejsze. Za wadę może być uznany także fakt, że Poco X7 ma wbudowany starszy system HyperOS.

Redmi Note 14 Pro 5G

Kolejna warta uwagi propozycja w przedziale cenowym do 1500 zł znów pochodzi od Xiaomi. Redmi Note 14 Pro pojawił się w Polsce również w styczniu 2025. Początkowo jego cena sięgała 1799 zł, ale obecnie dostaniemy go za ok. 1500 zł.

Ten telefon posiada 6,67 calowy ekran z matrycą AMOLED CrystalRes 1,5K (1220 x 2712) z odświeżaniem 120 Hz i wsparciem HDR10+. Jej jasność sięga do 3000 nitów. Za ochronę wyświetlacza odpowiada niezawodne szkło Gorilla Glass Victus 2, zwiększające wytrzymałość na upadki i uszkodzenia.

Proceser Redmi Note 14 Pro to Dimensity 7300-Ultra. Smartfon można zakupić jedynie w wersji 8 GB RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Wnętrze telefonu gwarantuje łączność 5G, Wi-Fi 6, najnowszy Bluetooth 5.4 i NFC.

Telefon od Redmi może się pochwalić aparatem głównym z rozdzielczością 200 Mpix i wsparciem OIS. Drugi aparat jest szerokokątny i ma matrycę 8 Mpix, trzeci zaś to makro 2 Mpix. Przedni aparat wykorzystuje matrycę 20 Mpix. Nagrywanie wideo głównym aparatem pozwala na osiągnięcie 4K w 30 kl./s.

Bateria to akumulator 5110 mAh, który ładowany jest z maksymalną mocą 45 W. Redmi Note 14 Pro ma wbudowany system HyperOS.

Motorola Moto G85 5G

Motorola Moto G85 5G dostępna jest już od połowy 2024 roku. Ze względu na proporcję ceny do jakości, wciąż gości w rankingach najlepszych telefonów do 1500 zł.

Smartfon od Motoroli posiada wyświetlacz o przekątne 6,67 cala. Matryca to 10-bitowy pOLED z rozdzielczością Full HD+ i odświeżaniem 120 Hz. Ekran może osiągnąć jasność do 1600 nitów. Całość chroni szkło Gorilla Glass 5.

Model ten wyróżnia się swoimi głośnikami. Oprócz wbudowanej technologii Dolby Atmos mają one 4-krotnie mocniejsze basy, zapewniające większą wyrazistość dźwięków.

Za całe działanie Motoroli Moto G85 odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. Wspomagany jest on 12 GB pamięci RAM, która idzie w parze z 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Taki układ dostarczy wydajność odpowiednią do codziennych potrzeb.

Motorola pozwala na skorzystanie z 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 oraz NFC. Wbudowana jest możliwość korzystania z eSIM i jedno złącze nanoSIM.

Główny aparat tego telefonu ma matrycę 50 Mpix i wsparcie OIS. Do tego dostępny jest aparat szerokokątny 8 Mpix, a aparat selfie to 32 Mpix. Głównym aparatem wykonamy nagrania w maksymalnej rozdzielczości 1080p w 30 kl./s.

Akumulator ma pojemność 5000 mAh i można go ładować z użyciem TurboPower 30W. System operacyjny to Android 14 z nakładką Hello UX.

Oppo Reno13 FS 5G

Oppo Reno13 FS jest w sprzedaży od lutego bieżącego roku. Ten wybór posiada matrycę AMOLED 6,67 cala w rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Za ochronę wyświetlacza odpowiada szkło Gorilla Glass 7i. Ekran posiada niewielkie ramki dookoła, jednak zajmują one mniej 10 proc. przedniej powierzchni.

Serce Oppo Reno13 FS to układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 wspierany przez pamięć 12 GB RAM LPDDR4X oraz 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1.

Smartfon od Oppo wyposażony jest w dziewięć anten 360°, co umożliwia silny i stabilny sygnał niezależnie od tego jak i gdzie trzymamy sprzęt. Połączy się z 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1. Dostępny jest również Dual Sim z możliwością wymiany jednej z kart na eSIM.

Główny aparat tego modelu zawiera matrycę 50 Mpix (f/1.8) i stabilizację OIS. Wsparciem są dla niego aparat szerokokątny 8 Mpix oraz makro Mpix. Aparat selfie gwarantuje 32 Mpix (f/2.2). Takie parametry pozwalają na nagrywanie wideo 4K w 30 kl./s. W tej sekcji Oppo Reno13 FS wyróżniają dodatkowe funkcje jak np. AI Livephoto, która ma za zadanie zarejestrować materiał wideo na 1,5 sekundy przed włączeniem i po wyłączeniu nagrywania.

Zaskakująca jest zarazem bateria. Akumulator ma aż pojemność 5800 mAh, który zasilany jest szybkim ładowaniem 45 W. System operacyjny to Android 15 z nakładką ColorOS 15.

Samsung Galaxy A55 5G

Mimo tego, że Samsung Galaxy A55 został już przyćmiony swoim następcą, czyli Galaxy A56, to jego cena i specyfikacja idealnie wpisują się w ranking 5 najlepszych telefonów do 1500 zł. Od premiery jego cena nieznacznie spadła, ale na promocjach można go zdobyć poniżej wyznaczonej kwoty.

Samsung może się pochwalić matrycą Super AMOLED o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości 2340 x 1080px i odświeżaniem do 120 Hz.

Podstawę stanowi procesor Samsung Exynos 1480 (4nm), który może być wspierany przez pamięć RAM 8 GB oraz pamięć wewnętrzną 128 GB.

Podobnie jak w poprzednich modelach, na Samsungu Galaxy A55 skorzystamy z 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Użytkownik ma możliwość podłączenia karty eSIM.

Samsung Galaxy A55 posiada trzy aparaty. Główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix ze wsparciem OIS. Standardowo drugi aparat jest szerokokątny i wykorzystuje matrycę 12 Mpix, a aparat makro ma matrycę 5 Mpix. Aparat przedni gwarantuje za to rozdzielczość 13 Mpix.

Model od Samsunga posiada baterię o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 25 W. Jego system operacyjny to Android 14 z One UI 6.1.