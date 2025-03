Gdy mówimy o składanych smartfonach, to na myśl przychodzą dwie konstrukcje. Pierwszą są telefony, które przypominają modele z klapką sprzed lat. Drugą stanowią urządzenia, które pod względem rozkładania kojarzą się z książką. Zastanawialiście się nad tym, co wyszłoby z ich połączenia? Szlaki przeciera Huawei Pura X.

Huawei Pura X ma również dodatkowy wyświetlacz OLED-owy w kształcie kwadratu i przekątnej 3,5 cala, który pozwala korzystać z urządzenia po złożeniu. Główny wyświetlacz ma przekątną 6,3 cala i oferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Procesor nie jest znany, ale mówi się o tym, że producent umieścił pod obudową autorski czip Kirin 9020. Jest on wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono do 1 TB miejsca.