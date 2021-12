Seria iPhone 13 ukazała się we wrześniu tego roku. Smartfony Apple nigdy nie należały do tanich urządzeń, lecz stają się one z roku na rok coraz droższe. Jednak cena iPhone’a 13 Pro Max i tak jest niczym w porównaniu do oferty firmy Caviar. Tym razem rosyjskie przedsiębiorstwo wprowadziło do swojej oferty kuloodpornego iPhone’a 13 Pro.

Rosyjska firma Caviar specjalizuje się w modyfikowaniu iPhone’ów i sprzedawaniu ich w formie edycji limitowanych za bajońskie sumy. Tym razem przedsiębiorstwo zaprezentowało model Stealth 2.0. Został on wzbogacony o powłokę BR-2, którą stworzyło NPO TCIT- marka zaangażowana w produkcję opancerzonych pojazdów i helikopterów bojowych.

Na oficjalnej stronie producenta możemy znaleźć filmik promocyjny, na którym widać, że iPhone 13 Pro Max Stealth 2.0 rzeczywiście jest w stanie zatrzymać pocisk z Glocka 17. Choć właściciel telefonu w tej sytuacji skończyłby co najwyżej z siniakiem, tak smartfon po teście nie nadawał się już do użytku.

Wideo youtube

Cena iPhone’a Pro Max Stealth 2.0 z 1 TB pamięci wbudowanej kosztuje w sklepie Caviar 7980 dolarów. Wcześniej firma sprzedawała urządzenia z kolekcji "Tera", w której można było znaleźć iPhone’a ozdobionego zębem dinozaura, ze wzorem z 128 rubinów lub 1024 diamentów. Ten ostatni kosztował prawie 50 tysięcy dolarów.