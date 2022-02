Realme 9 Pro+ zadebiutuje w naszym kraju już w środę, 16 lutego 2022 roku. W związku z tym producent przyszykował bardzo miłą niespodzianką. Jest nią obudowa Realme 9 Pro+, która pod wpływem promieni UV i różnic temperatury zmienia swój kolor niczym kameleon.

Chociaż przecieki dotyczące tego wynalazku pojawiły się jakiś czas temu, teraz na własne oczy możemy zobaczyć zmianę koloru w akcji. Podobną funkcję zastosowało niedawno Vivo w V23 i V23 Pro, jednak w ich przypadku obudowa zmienia kolor ze złotego na zielono-niebieski. W Realme 9 Pro+ zmienia się z różowego na niebieski.

To nie jedyne atrybuty nowego Realme 9 Pro+. Na pokładzie znalazł się aparat z sensorem Sony IMX 766, z optyczną stabilizacją obrazu i autorskiej technologii realme ProLight. Można też liczyć na świetny wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych.

Najważniejszy jest jednak procesor, a tutaj mamy do czynienia z Dimensity 920 od MediaTek z modemem 5G, do 8 GB RAM, do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej i akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem szybkiego ładowania.

Oczekuje się, że Realme 9 Pro+ w Polsce będzie dostępny w cenie od 1500 do 2000 złotych. Patrząc przez pryzmat tak świetnych podzespołów, nie można przejść obojętnie obok tego smartfona. Wraz z Realme 9 Pro+ ma zadebiutować również jego tańsza, ale wcale nie gorsza odmiana Realme 9 Pro.

Smartfon zaoferuje odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz, aparat o rozdzielczości 64 Mpix (bez OIS), procesor Qualcomm Snapdragon 695 z modemem 5G oraz akumulator o pojemności 5000 mAh. Jego obudowa też ma zmieniać kolor, więc jeśli kogoś nie interesują wnętrzności, tylko spektakularna zmiana koloru, to ta wersja powinna być atrakcyjniejsza.