To już nie jest smartfon tylko aparat z telefonem: Xiaomi stworzyło kombajn z 1-calową matrycą Leica

Przemysław Bicki Mobile

Xiaomi do tej pory uważano za producenta telefonów typowo budżetowych. Tak się przyjęło ze względu na dobry stosunek jakości do ceny. Chiński producent jednak z kolejnym generacjami pokazywał, że zamierza iść w kierunku półki premium, a dowodem na to jest zaprezentowany właśnie smartfon Xiaomi 12S Ultra, który posiada gigantyczną 1-calową matrycę.

Zdjęcie Xiaomi 12S Ultra z gigantyczną matrycą / Xiaomi / materiały prasowe