To może być gigant! Apple Watch Pro na horyzoncie?

Przemysław Bicki Mobile

Zegarki Apple Watch to jedne z najbardziej popularnych, ale także wydajnych smart zegarków na świecie. Marka Apple przyzwyczaiła nas jednak do tego, że wszystko, co posiada logo nadgryzionego jabłuszka, musi być drogie. Każda wydana nowa seria zegarka Apple Watch kosztuje w okolicach dwóch tysięcy złotych. To jednak może się mocno zmienić, bo Tim Cook i jego ekipa szykują wersję Pro swojego smartwatcha.

Zdjęcie Apple Watch Pro na horyzoncie? Wiele na to wskazuje / prykhodov / 123RF/PICSEL