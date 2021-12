Jeszcze nie tak dawno, jeśli ktoś nie posiadał samochodu w mieście, to mógł się poruszać pieszo, komunikacją miejską lub zadzwonić po taksówkę. Pojawienie się Ubera rozszerzyło zakres możliwości. Niektórzy mogą powiedzieć, że przecież Uber wcale nie różni się od taksówek. W końcu w obu przypadkach zamawia się taryfę, która po nas podjeżdża. Jednak w przypadku Ubera możemy zamówić kierowcę w wygodny sposób przez aplikację. Firma oferuje również przejrzysty system płatności, gdyż środki pobierane są z konta jeszcze przed przyjazdem taryfy, więc nie jesteśmy zdani na wyliczenia taksometrów. Jednak największą liczbę klientów firma przyciągnęła po prostu niższą ceną niż u konkurencji.

Reklama

CNN Business ujawnił informację o tym, że Uber będzie teraz współpracował z Metą, właścicielem Facebooka i Instagrama, by wprowadzić możliwość zamawiania kierowcy przez WhatsAppa. Usługa tworzona jest głównie z myślą o Indiach i nie wiadomo, czy pojawi się przyszłości w innych krajach. Przedstawiciele Ubera ogłosili, że chcą, by zamówienie Ubera była w Indiach tak proste, jak wysłanie wiadomości. Jednocześnie zapewnili, że korzystanie z WhatsAppa zagwarantuje im takie same środki bezpieczeństwa, jakby zabukowali przejazd za pośrednictwem oficjalnej aplikacji.

To nie pierwszy raz, gdy Uber testuje nowe rozwiązania w Indiach. W 2015 roku firma wprowadziła tam możliwość płacenia za przejazd gotówką. Wkrótce później, Uber wprowadził to rozwiązanie również w innych krajach.