Vision Pro już blisko. Wiemy, kiedy Apple chce uruchomić sprzedaż gogli VR

Vision Pro to nowe gogle AR/VR, które przygotowuje Apple. W sieci pojawiły się świeże informacje związane z wprowadzeniem sprzętu do oferty. Kiedy to nastąpi? Gigant z Cupertino chce zacząć sprzedawać to urządzenie jeszcze w pierwszym kwartale 2024 r. Jaka będzie cena gogli Vision Pro od firmy Apple?

Zdjęcie Gogle VR/AR Apple Vision Pro / Apple / materiały prasowe