WhatsApp dostaje nowy pasek odpowiedzi. Co umożliwia funkcja?

WhatsApp to najpopularniejszy komunikator na świecie. Co prawda pod względem alternatywnych platform czasem obserwujemy tutaj próbę dogonienia konkurencji, jak to było w przypadku dodania wsparcia dla przesyłania filmów i zdjęć w jakości HD. Mimo to Meta co jakiś czas proponuje nowe funkcje, które sprawiają, że platforma ciągle się rozwija. Jedną z nowości jest pasek odpowiedzi na multimedia.

Komunikator dostał nowy pasek odpowiedzi na multimedia

Nowy pasek odpowiedzi pozwala na szybkie odpowiadanie na obrazy, filmy i pliki GIF, które poprzez WhatsApp wysyłają do nas znajomi. W stabilnej wersji komunikatora jest to możliwe poprzez przesunięcie multimediów palcem w prawo. Obecne rozwiązanie zabiera jednak nieco czasu i nowa funkcja rozwiązuje ten problem.

WhatsApp wraz z nowym paskiem odpowiedzi pozwala nieco zaoszczędzić czas. Umieszczono go w dolnej części okna aplikacji i eliminuje to dodatkowe dotknięcie, ponieważ nie musimy wracać do ekranu czatu, aby wpisać odpowiedź. Poniżej zrzut ekranowy, na którym zaprezentowano nowość.