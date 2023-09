Pewnie wielu z was korzysta z aplikacji TikTok, która to w ciągu ostatnich kilku lat bardzo zyskała na popularności. Platforma przede wszystkim ma charakter rozrywkowy, ale jej twórcy doszli do wniosku, że może również uczyć. Być może zauważyliście w ostatnim czasie, że w wynikach wyszukiwania pojawiają się wpisy ze strony Wikipedii? Jeśli tak, to nie jesteście w tym osamotnieni.

Wikipedia i TikTok nawiązali współpracę jakiś czas temu

W ostatnim czasie wpisy z Wikipedii zaczęły pojawiać się w wynikach wyszukiwania aplikacji TikTok coraz częściej. Użytkownicy zauważyli, że tego typu treści wyświetlają się w przypadku zapytań o The New York Times, Taylor Swift czy Święto Dziękczynienia, czego przykład widać na załączonym niżej zrzucie ekranowym opublikowanym przez serwis The Verge.

Zdjęcie Wyniki z Wikipedii w aplikacji TikTok / Mia Sato / The Verge / materiał zewnętrzny

Twórcy popularnej aplikacji potwierdzili, że to nie błąd, a efekt współpracy nawiązanej pomiędzy TikTokiem a Wikipedią, co potwierdził w wypowiedzi dla The Verge Zachary Kizer. Co ciekawe taka opcja istnieje już od kilku miesięcy, ale firma publicznie się nią nie chwaliła. Ponadto media również nie pisały o tym temacie szerzej i dlatego wiele osób o tym nie wiedziało.

Wpisy z Wikipedii pojawiające się w TikToku umieszczone są w specjalnym okienku wraz z adnotacją źródła, z którego pochodzą. Dotknięcie takiej planszy powoduje otworzenie strony z informacjami umieszczonymi w Wikipedii. Warto dodać, że wcześniej w tym roku ogłoszono inne partnerstwo. Tym razem z platformą IMDb, z której wyniki również pojawiają się w TikToku.

TikTok z podsumowaniem roku w aplikacji

Warto dodać, że TikTok niedawno wprowadził podsumowania roku, które można wyświetlać w aplikacji. Dzięki temu użytkownicy mogą "cofnąć się w czasie" i zobaczyć, co oglądali przez poprzednie 12 miesięcy. Rozwiązanie nazywa się Wrapped i niestety żąda dostępu do całkiem sporej ilości danych, choć te mają być rzekomo przekazywane jedynie na użytek tej konkretnej funkcji i nie są udostępniane nigdzie indziej. Dopiero wtedy zostanie wygenerowane podsumowanie, które następnie będzie można obejrzeć.