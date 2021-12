Wiemy, jakie smartfony jako pierwsze dostaną MIUI 13

To już najwyższy czas na nową odsłonę nakładki od Xiaomi z Androidem 12. MIUI 12 zadebiutowało pod koniec ubiegłego roku. Przecieki mówią o prezentacji MIUI 13, która ma mieć miejsce jeszcze w tym roku. Może ona odbyć się wraz z oficjalnym ujawnieniem nowej serii smartfonów, a mianowicie Xiaomi 12. Ten moment ma nadejść po Świętach.

W globalnej sieci pojawiły się przecieki dotyczące nowej nakładki MIUI 13. Okazuje się, że pierwszeństwo do niej będą miały flagowce, a mianowicie Xiaomi 11 Ultra i Xiaomi 11 oraz Redmi K40 Pro i Redmi K40 Pro+. To raczej nie powinno dziwić, ale jest też inny, ciekawszy smaczek. Nakładka ma też trafić do smartfona ze średniej półki, Xiaomi 11 Youth Edition.

Reklama

Dlaczego producent zdecydował się na taki krok? Na razie nie wiadomo, ale możemy domyślać się, że ten smartfon cieszy się sporą popularnością ze względu na cenę, a Xiaomi zależy na tym, by jej klienci mieli w zasięgu ręki pełnię możliwości oferowanych smartfonów, co w przyszłości powinno ich zachęcić do pozostania z firmą.

Wracając do nakładki MIUI 13, to oprócz flagowców chińskiej firmy z poprzedniego roku, również otrzymają ją na dzień dobry najnowsze, czyli z serii Xiaomi 12. Początkowo mówiło się, że zadebiutują przed Świętami, ale teraz okazuje się, iż jednak będzie to nieco później.

Pierwszą z funkcji jest "Infinity Scroll", czyli "nieskończone przewijanie". Użytkownicy będą mogli w nieskończoność przewijać pulpity. W praktyce będzie wyglądało to w ten sposób, że gdy dotrą do ostatniego pulpitu, a następnie ponownie machną palcem, wrócą do pierwszego, najważniejszego ekranu.



Inną ujawnioną funkcją jest pasek "Smart Toolbox", czyli "inteligentny pasek z narzędziami/aplikacjami". Z przecieku możemy dowiedzieć się, że gdy przeciągniemy palcem od bocznej krawędzi do środka ekranu, pojawi się lista z aplikacjami. Ułatwia to korzystanie z wielu aplikacji. Ta funkcja jest też dostępna w pływającym okienku.

Oto lista urządzeń Xiaomi, które otrzymają nakładkę MIUI 13 z Androidem 12, ale na razie nie wiadomo, kiedy to się stanie:

Mi 10

Mi 10S

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite

Mi 10 Lite Zoom

Mi 10 Ultra

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10i

Mi Note 10 / Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10T Lite

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11X

Mi 11 Lite

Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi CIVI

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi K30 4G

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Speed Edition

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Ultra

Redmi K30S Ultra

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi Note 8 2021

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

POCO F2 Pro

POCO F3

POCO F3 GT

POCO X2

POCO X3 (India)

POCO X3 NFC

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO M3

POCO M2 Pro

POCO M3 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

Smartfony, które doczekają się aktualizacji MIUI na Androida 11: