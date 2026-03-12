Spis treści: Zużyta bateria w smartfonie - objawy Wymiana baterii czy telefonu - co się bardziej opłaca? Ile kosztuje wymiana baterii w iPhonie czy Samsungu?

Zużyta bateria w smartfonie - objawy

Wraz z biegiem czasu, ogniwa litowo-jonowe mogą tracić swoje pierwotne właściwości. Cykle ładowania przyczyniają się do stopniowej degradacji baterii, czego efektem jest zmniejszenie jej maksymalnej pojemności. To naturalne zjawisko wynikające z normalnego użytkowania sprzętu.

Szybsze rozładowywanie się smartfona to tylko jeden z objawów świadczących o tym, że bateria traci żywotność. Niekiedy urządzenie może się nagle wyłączać (nawet wtedy, gdy telefon nie rozładował się do 0%) lub nadmiernie nagrzewać w trakcie użytkownia. Niektórzy użytkownicy wskazują również na wydłużony czas ładowania smartfona lub spadek wydajności.

W wydłużeniu żywotności ogniwa może nam pomóc stosowanie się do kilku wskazówek. Mowa tutaj między innymi o unikaniu całkowitego rozładowywania baterii i przegrzewania urządzenia (nie kładźmy telefonu w pobliżu kaloryfera lub pod poduszką). Warto również używać oryginalnych ładowarek oraz dbać o regularne aktualizacje oprogramowania.

Wymiana baterii czy telefonu - co się bardziej opłaca?

Większość nowszych modeli smartfonów umożliwia sprawdzenie kondycji baterii w ustawieniach telefonu. Parametr ten zwykle wyrażany jest procentowo. Gdy zaobserwujemy spadek kondycji poniżej 80%, to wówczas powinniśmy ją wymienić.

Wiele osób zastanawia się jednak, co jest bardziej opłacalne - wymiana samego ogniwa czy całego telefonu. Okazuje się, że wiele zależy od pewnych czynników. Zakup nowego smartfona możemy rozważyć, jeżeli urządzenie, oprócz szybszego rozładowywania:

zawiesza się, a aplikacje działają powoli lub w ogóle się nie włączają;

nie jest już wspierane aktualizacjami oprogramowania;

jest uszkodzone pod kątem fizycznym (pęknięty ekran lub obudowa, niedziałające porty/gniazda).

Jeśli jednak mamy telefon dopiero od 2-3 lat, urządzenie nie zacina się, a jego możliwości nadal nam odpowiadają, to wówczas wymiana smartfona okazuje się niepotrzebna. W tym przypadku, jeśli chodzi o problemy z baterią, zwykle wystarczy jej wymiana.

Ile kosztuje wymiana baterii w iPhonie czy Samsungu?

Wymiana baterii w telefonie to w większości sytuacji zdecydowanie tańsze rozwiązanie, niż zakup nowego smartfona. Koszt zwykle jest uzależniony od konkretnego modelu, a także serwisu (zwykle w autoryzowanych punktach ceny mogą być wyższe). Nie bez znaczenia jest również rodzaj zamiennika - nieoryginalne podzespoły mogą być tańsze, jednak z ich jakością bywa różnie.

Ile kosztuje wymiana baterii w iPhonie? Jak już zostało wcześniej wspomniane - wiele zależy od modelu. W przypadku starszych generacji (iPhone X, iPhone 11 czy iPhone 12), koszt wymiany ogniwa zazwyczaj oscyluje w granicach 180-300 zł. Więcej zapłacimy za naprawę modeli nowszych, np. iPhone 15 czy iPhone 16 - mowa tutaj o kwotach od 350 do 500 zł.

Jeśli chodzi o koszt wymiany baterii w Samsungach, ceny zwykle są zbliżone. Tutaj również wiele zależy od modelu. Za wymianę ogniwa w starszych telefonach zapłacimy około 150-250 zł, a w nowszych - 300-450 zł.

Naukowcy odkryli sekret koni. Potrafią gwizdać… krtanią © 2026 Associated Press