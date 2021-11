Xiaomi 12 jeszcze w tym roku. Specyfikacja zachwyci

Xiaomi 12 ma pojawić się jeszcze przed Świętami. Jak zapowiada chiński koncern, flagowy smartfon ma być idealnym prezentem pod choinkę. Oprócz smartfona, ma zadebiutować wiele innych elektronicznych gadżetów. Z informacji pojawiających się w sieci wynika, że premiera Xiaomi 12 ma odbyć się 16 grudnia, a urządzenie ma być dostępne na sklepowych półkach kilka dni później.

Xiaomi Mi 11 zadebiutował 28 grudnia. Xiaomi doszło do wniosku, że jest to niefortunna data, bo już po Świętach i po prezentach. Teraz data premiery ma być przyspieszona, bo firma liczy na gigantyczną sprzedaż. I chyba nie trzeba być wielkim ekspertem, by przyznać, że to będzie strzał w dziesiątkę. Zwłaszcza dlatego, że smartfony z logo tej marki sprzedają się coraz lepiej, również w Polsce.

Oprócz Xiaomi 12, ma zostać zaprezentowane najnowsze wcielenie nakładki MIUI 13. Eksperci już dawno zapowiadali, że nakładka musi pojawić się jeszcze w 2021 roku. Najlepszym momentem na to powinna stać się prezentacja Xiaomi 12.

Co zaoferuje smartfon? Bardzo dużo dla fanów najnowocześniejszych podzespołów. Xiaomi 12 ma być pierwszym smartfonem na rynku z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Na jego pokładzie ma pojawić się wyświetlacz AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2K z okrągłym otworem na aparat do selfie i rozmów wideo, główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix (3x 50Mpix ?) oraz akumulator, który będzie można naładować z mocą 100 W.