Pod sam koniec zeszłego roku, Xiaomi wypuściło na rynek flagowe smartfony z serii 12. Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro korzystają z najpotężniejszego procesora Qualcomm. Snapdragon 8 gen 1, który według producenta miał zaoferować nawet o 20 proc. wyższą wydajność w porównaniu do poprzednika, lecz finalnie okazał się być pochodnią, która rozpala smartfony do czerwoności.

We wrześniu zeszłego roku byliśmy świadkami premiery Xiaomi 11T i 11T Pro, które w swojej specyfikacji mocno skupiały się na możliwościach fotograficznych, lecz Xiaomi nie zaniedbywało innych komponentów, przez co otrzymaliśmy uniwersalne urządzenie. Oprócz tego, mocniejszy z nich oferował wydajność flagowego procesora Snapdragon 888.

Prawie równy rok temu na rynku pojawił się model Xiaomi Mi 11 Ultra, który można określić jako fotograficzną "bestię". Kontynuację tego modelu zapowiedział właśnie analityk Digital Chat Station. Choć jego informacje nie zostały oficjalnie potwierdzone, tak znany jest z tego, że wiele podawanych przez niego informacji okazuje się później prawdziwa. Wskazuje on, że Xiaomi 12 Ultra zostanie w maju oficjalnie zaprezentowany na chińskim rynku. Dopiero po pewnym czasie trafi do sklepów w innych częściach globu. Zasadniczo jest to powtórzenie tego, co wydarzyło się z resztą serii 12 - ujawnionej w Chinach w grudniu, zaprezentowanej na rynkach międzynarodowych w połowie marca. Miejmy nadzieję, że na 12 Ultra nie będzie trzeba aż tak długo czekać.

Według nieoficjalnych informacji, Xiaomi 12 Ultra zostanie zaopatrzony w wyświetlacz OLED o rozdzielczości QHD+ i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Smartfon będzie zasilany przez baterię o pojemności 4,900 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy do 120W. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że Xiaomi 12 Ultra będzie korzystać z chipsetu Qualcomm Snapdragon 8 gen 1+.