Apple chce rozszerzyć funkcje interfejsu CarPlay

Apple CarPlay to wciąż rozwijany system, który pozwala na integrację iPhone’a z interfejsem multimedialnym samochodu. Już teraz umożliwia on łatwe korzystanie z Siri, wysyłanie i odbieranie wiadomości oraz otrzymywanie wskazówek informacyjnych. Rozwiązanie daje także dostęp do takich aplikacji jak Apple Music, Apple Maps, Podcasts i Audiobooks, a także Waze czy Spotify. To jednak nie koniec.

Amerykańska firma z nadgryzionym jabłkiem w logo chce rozszerzyć jego funkcjonalność o nowe opcje. Te miałyby umożliwić integracje z odgórnie zainstalowanym wyposażeniem samochodu. Mowa tu m.in. o funkcjach klimatyzacji, konfiguracji foteli czy współpracy z cyfrowymi ekranami. Ponieważ są to rozwiązania opracowywane w dużej mierze przez samych producentów motoryzacyjnych, Apple byłoby zmuszone zawiązać odpowiednią współpracę z firmami trzecimi.

Reklama

Czy tak się stanie? Na obecną chwilę nie wiadomo. Przecieki jasno sugerują, że cały projekt jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju. Przyznać jednak trzeba, że w perspektywie i chęci stworzenia swojego samochodu przez firmę Apple, rozwiązanie takie może nieść ze sobą dużo sensu.