Elektryczny pickup, który ładuje się w trakcie jazdy

Gwałtowny rozwój elektromobilności stawia przed producentami samochodów zupełnie nowe wyzwania. Nie jest bowiem zagadką, że walory ekologiczne rzadko kiedy idą w parze z praktycznością i wygodą podróżowania. Pewna firma może mieć jednak na to złoty środek.

Mowa tu o najnowszym pojeździe chińskiego producenta o nazwie EdisonFuture. EF1-T to elektryczny pickup, który wyróżnia się nie tylko swoją futurystyczną stylistyką, ale także wykorzystanymi rozwiązaniami. Jak wynika z pierwszych prezentacji, niemal cały dach terenowego samochodu stanowią panele słoneczne, których zadaniem jest ciągłe dostarczanie energii wprost do akumulatorów. To jednak nie wszystko. Także zabudowa "paki" pojazdu została wykonana w technologii tzw. "mozaiki słonecznej", która w zależności od warunków może automatycznie zwiększać swoją powierzchnie, wpływając na zasięg podróży.

Niestety na obecną chwilę nie wiadomo nic na temat pojemności akumulatorów oraz ewentualnego podstawowego zasięgu pojazdu. Wiadomo jednak, że standardowa jednosilnikowa wersja EF1-T będzie dysponowała jednostką o mocy 470 KM. W planach są także mocniejsze modele, wyposażone odpowiednio w dwa, a nawet trzy silniki o łącznej mocy 816 KM.

Chociaż pierwszy prototypowy model został już rzekomo ukończony, na szersze dane techniczne trzeba będzie jeszcze poczekać.