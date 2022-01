Maszyna opracowana wspólnie przez polskiego wynalazcę Tomasza Patana i Szweda Peter Ternstroma ma szanse podbić rynek. Mowa o pojeździe Jetson One, którego nazwa nawiązuje do słynnej kreskówki wytwórni Hanna-Barbera.

Jetson One to napędzany akumulatorami firmy Tesla samolot typu VTOL, który jest w stanie osiągnąć maksymalną prędkość lotu wynoszącą 90 km/h i utrzymywać się w powietrzu przez 20 minut. Za bezpieczeństwo dba specjalna rama wykonana z materiałów, które znajdują się w m.in. samochodach wyścigowych. Nie zabrakło także wielu innowacyjnych technologii, w tym specjalnie skonfigurowanych funkcji awaryjnych umożliwiających bezpieczne wylądowanie w momencie np. problemów z silnikami.

Konstrukcją steruje się przy pomocy trójosiowego joysticka, wspieranego przepustnicą odpowiadającą za dodawanie lub odejmowanie mocy. Twórcy przekonują o prostocie pilotowania maszyny. W tym celu pojazd wykorzystuje liczne czujniki oraz radar LiDAR, który śledzi uwarunkowanie terenu, nie dopuszczając do niespodziewanej kolizji z podłożem. Żeby wejść w zawis wystarczy puścić drążek. W przypadku problemów, pojazd jest wyposażony w balistyczny spadochron pozwalający na bezpieczne lądowanie.

Tym, co jednak w największym stopniu odróżnia Jetson One od innych podobnych konstrukcji jest fakt, że pojazd trafił do oficjalnej sprzedaży. Samolot, który po kupnie wymaga częściowego złożenia można nabyć za 92 000 dolarów. Z uwagi na ogromne zainteresowanie i ograniczaną ilość sztuk, producent wymaga wpłaty depozytu w wysokości 22 000 dolarów.