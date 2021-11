Przyznano pierwszy w historii certyfikat bezpieczeństwa dla latającego samochodu

SkyDrive SD-03 to najnowsza wersja latającego samochodu wyposażonego w 4 śmigła. Pojazd do unoszenia się wykorzystuje technologię znaną z popularnych od wielu lat dronów. Obecne testowany egzemplarz może unosić się w powietrzu przez około 5-10 minut i rozpędzić się w trakcie lotu do prędkości 50 km/h. Docelowo maszyna mierząca ok. 9 metra długości i 1,3 metra szerokości ma osiągać prędkość dochodzącą do nawet 100 km/h.

Przyznanie certyfikatu przez japoński organ MLIT oznacza, że cały projekt i sama konstrukcja pojazdu już teraz spełniają wymogi bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Otrzymanie takiego zaświadczenia to jeden z najważniejszych kroków do oficjalnego zarejestrowania latającego samochodu, jako środka transportu. W dużym skrócie - jest szansa, że SkyDrive SD-03 kiedyś faktycznie pojawi się na naszym niebie.

Według Tomohiro Fukuzawy, który kieruje całym projektem, SkyDrive może stać się rzeczywistym produktem już w 2023 roku. Niecały rok temu firma zaprezentowała natomiast film, na którym możemy zobaczyć jak pojazd radzi sobie z lotem, gdy w jego kabinie znajduje się człowiek. Choć na materiale osoba dumnie nosi nazwę "pilota" to wciąż ciężko określić czy to faktycznie ona pilotuje maszynę.