Supermarine – futurystyczny motocykl z niecodziennym podwoziem

Bandit9 to firma, a raczej niewielkie przedsiębiorstwo z siedzibą w Wietnamie, które od lat specjalizuje się w tworzeniu wyjątkowych pojazdów na specjalne zamówienie klientów. Jak sami twierdzą - ich projekty wypełniają lukę między wyobraźnią a rzeczywistością, naginając zasady, a czasami prawa fizyki. Doskonale widać to na przykładzie najnowszego dzieła, zaprezentowanego niedawno na portalach społecznościowych.

Mowa tu o motocyklu Supermarine, którego nazwa nawiązuje bezpośrednio do brytyjskiej firmy odpowiadającej za stworzenie kultowego myśliwca Spitfire. Co ciekawe - jest to pierwsze i tak naprawdę ostatnie nawiązanie do dawnych czasów w tym wyjątkowym projekcie.

Pojazd powstał na bazie podwozia wytworzonego z materiału o nazwie aluminium 7075. Stop ten charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ciepło, przez co jest wykorzystywany m.in. w produkcji pocisków rakietowych. To jednak nie wszystko. Na specjalnie zlecenie firma może wykończyć ramę maszyny specjalnym plastikiem lub nawet włóknem węglowym. Wszystko w celu zmniejszenia wagi motocykla, a tym samym zwiększenia jego prędkości.

Ta zresztą już w bazowej wersji jest niemała - Supermarine potrafi rozpędzić do 193 km/h. Wszystko za sprawą silnika zapożyczonego od słynnej firmy Triumph. Przeprojektowana jednostka o pojemności 900 cm3 dysponuje 8-zaworami, a także na nowo zestrojonym systemem chłodzenia cieczą. Co więcej - istnieje możliwość przerobienia układu na pojemność 1200 cm3, co bezpośrednio przekłada się na jeszcze lepsze osiągi.

Zdjęcie Bandit9 - Supermarine / materiały prasowe

Futurystyczny pojazd został ponadto wyposażony w elektroniczny wtrysk paliwa, układ wydechowy ze stali nierdzewnej, który można za opłatą zmienić na tytanowy, oraz w pełni konfigurowalny wyświetlacz LED.

Niestety na obecną chwilę nie wiadomo nic na temat cen oraz samej dostępności motocykla. Pojazdy powstaje bowiem na specjalne zamówienie i każdy klient otrzymuje prywatny kosztorys. Jak donoszą zachodnie media - dostawy Supermarine mogą ruszyć jeszcze w grudniu tego roku.