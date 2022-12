13-latka wyleczona z ostrej białaczki! Zadziałała... inżynieria komórkowa

Gdyby nie eksperymentalna terapia, 13-latka z Wielkiej Brytanii znajdowałaby się już najpewniej pod opieką medycyny paliatywnej w terminalnym stadium swojej nieuleczalnej choroby, chociaż diagnozę usłyszała dosłownie kilka miesięcy wcześniej, bo w przypadku jej ostrej białaczki limfoblastycznej T-komórkowej zawiodły inne metody leczenia, w tym chemioterapia i przeszczep szpiku. To właśnie dlatego lekarze Great Ormond Street Hospital for Children (GOSH) przedstawili jej innowacyjny plan leczenia, który zakładał opracowanie specjalnie dla niej "żywego leku", a wszystko z wykorzystaniem wynalezionej dosłownie 6 lat wcześniej terapii.

Reklama

Ostra białaczka limfoblastyczna. Co to za choroba?

Ostra białaczka limfoblastyczna to choroba nowotworowa, w której dochodzi do rozwoju ogromnej liczby nieprawidłowych i niedojrzałych limfocytów, czyli komórek odpowiedzialnych w naszym organizmie za odpowiedź odpornościową. Limfoblasty, bo o nich właśnie mowa, nie są zdolne wypełniać swoich zwykłych funkcji, ale w wyniku nadmiernego rozrostu zajmują szpik i krew, uniemożliwiając efektywną produkcję innych ważnych komórek krwi, w tym krwinek czerwonych, innych rodzajów białych krwinek i płytek krwi. Jak sama nazwa wskazuje, jest to ostra forma białaczki, która postępuje bardzo szybko i bez odpowiedniego leczenia może doprowadzić do zgonu pacjenta w ciągu kilku miesięcy.