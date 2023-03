Pierwszym sygnałem zapowiadającym rozpad Afryki jest szczelina na etiopskiej pustyni, która ma długość ponad 100 kilometrów. To właśnie ten punkt Czarnego Lądu od dawna uważnie monitorują naukowcy. Dzięki analizie zdjęć satelitarnych możemy po raz pierwszy obserwować początek tworzenia się nowego oceanu.



To jedyne miejsce na Ziemi, w którym można zbadać, jak szczelina między kontynentami zmienia się w szczelinę oceaniczną dr Christopher Moore, doktorant Uniwersytetu w Leeds w Wielkiej Brytanii, który używa radaru satelitarnego do monitorowania aktywności wulkanicznej w Afryce Wschodniej związanej z rozpadem kontynent

W 2005 roku na terenach Etiopii (depresji Afar) geolodzy zauważyli 6-metrową rozpadlinę, która z roku na rok zaczęła się powiększać. W naukowym czasopiśmie "Geophysical Research Letters" opublikowano wyniki badania zdjęć satelitarnych, według którego powiększanie się tej anomalii może spowodować rozpad kontynentu afrykańskiego na dwie części.

Naukowców zaskoczyła prędkość tego procesu - w ciągu 13 lat szczelina osiągnęła imponującą długość 56 kilometrów. Rozpad Afryki jest bardzo dobrze widoczny z dużej wysokości.



W 2009 roku przeprowadzono symulację formowania się szczeliny. Okazało się, że prawdopodobnie powstała zaledwie w ciągu kilku dni. Mogła spowodować ją erupcja wulkanu Dabbahu, który znajduje się na jej północnym końcu.



Zdjęcie Szczelina w Afryce to sygnał ostrzegawczy, że kontynent się rozpada / źródło zdjęcia: University of Rochester / domena publiczna

Afryka leży na terenie trzech płyt tektonicznych - afrykańskiej, arabskiej i somalijskiej. Dzięki analizie zdjęć satelitarnych wiemy, że płyty odsuwają się od siebie. Dzieje się to z prędkością 1 centymetra rocznie. Naukowcy nie wykluczają, że ten proces może przyspieszyć.

Dowodem może być to, co dzieje się ze szczeliną na terenie Afar. Pocieszeniem dla miłośników Afryki może być to, że proces rozpadu Czarnego Lądu i powstania nowego oceanu zajmie co najmniej 5 milionów lat.