Nie idę do pracy, będę spać. Naukowcy twierdzą, że śpimy za mało

American Heart Association zaleca, abyśmy codziennie przesypiali od siedmiu do dziewięciu godzin. Spanie krócej może być zdecydowanie nieprzyjemne w skutkach — naraża nas na choroby sercowo-naczyniowe, demencję, depresję, otyłość, podwyższone ciśnienie krwi, a także wyższy poziom cukru i cholesterolu. Dobrze jest zatem kontrolować to, ile śpimy, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tychże dolegliwości. Czy przesypiamy tyle, ile powinniśmy?

Naukowcy mają dla nas złą wiadomość. Raport opublikowany przez Brigham and Women’s Hospital jednoznacznie potwierdza, że większość z nas nie śpi wystarczająco długo. Badania ogłoszono już w 2019 roku, a oparto je na danych zebranych od ponad 42 tysięcy użytkowników korzystających z Apple Watcha podczas snu. Naukowcy przeanalizowali informacje z powyżej 2,9 miliona nocy.

Jeszcze minutka. Albo siedem. Śpimy za mało

Średnia ilość czasu snu wśród osób, którzy udostępnili dane z co najmniej 10 przespanych nocy, wynosiła 6 godzin i 27 minut. Najwięcej osób śpiących powyżej 7 godzin (38,8 procent) odnotowano w Waszyngtonie, najniżej uplasowały się z kolei Hawaje z wynikiem 24,2 procent. Średnio 7 i więcej godzin spało nieco ponad 31 procent badanych. Od 6 do 7 godzin spało niemal 40 procent użytkowników. Sen trwający od 5 do 6 godzin wybierało 20 procent badanych, a mniej niż 5 godzin — prawie 9 procent — a to brzmi już jak poważny deficyt snu.

Kiedy kładziemy się spać? Zdecydowanie później w weekendy

Badanie to pozwoliło też na zauważenie pewnych trendów. W dni powszednie badani zazwyczaj kładli się spać przed 24 (66,4 procent przypadków). W weekendy więcej osób decydowało się posiedzieć dłużej, a spać przed północą chodziło już 56,6 procent badanych.

Naukowcy regularnie podkreślają, że sen jest bardzo istotny i powinniśmy dbać o to, aby wystarczająco się wysypiać. Wszyscy wiemy, jak jest — tzn. często trudno jest przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na to, aby oddać się w objęcia Morfeusza. Liczne badania potwierdzają, że jest to taki aspekt naszego życia, na jaki warto zwracać uwagę, jeśli zależy nam na naszym zdrowiu.