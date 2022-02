Uczeni z Afrigen Biologics and Vaccines z Kapsztadu stworzyli zaledwie mikrolitry szczepionki mRNA przeciwko COVID-19. Jest ona kopią preparaty firmy Moderna, choć eksperci z amerykańskiego giganta nie pomagali przy jej tworzeniu.

Stworzenie afrykańskiej szczepionki to kamień milowy dla globalnej walki z pandemią COVID-19. Pozwala mieć nadzieję na nowe źródła szczepionek, dostępnych w biedniejszych krajach.



- Szczepionki Moderny i Pfizer-BioNTech w większości nadal trafiają tylko do najbogatszych krajów. Naszym celem jest wzmocnienie pozycji innych krajów, aby stworzyć własne - powiedział Martin Friede, urzędnik WHO koordynujący tworzenie afrykańskiej szczepionki.



W czerwcu 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uruchomiła w RPA centrum transferu technologii mRNA i zwróciła się do firm Moderna oraz Pfizer z prośbą o pomoc w nauczeniu naukowców z biedniejszych krajów, jak produkować własne szczepionki przeciwko COVID-19. Nie odpowiedziały one na wezwanie, więc WHO zdecydowała się na inne rozwiązanie.



Afrykańscy uczeni zdecydowali się odtworzyć szczepionkę Moderny, bo publicznie jest dostępnych więcej danych na jej temat. Dzięki funduszom z Francji, Niemiec i Belgii, afrykańscy uczeni rozpoczęli prace nad projektem pod koniec września. Zespół z Uniwersytetu Witwaterstrand w Johannesburgu podjął się wykonania pierwszego kroku: stworzenia cząsteczki DNA, która posłużyłaby jako szablon do syntezy mRNA potrzebnego w szczepionce. Fiolki z mRNA były gotowe w dziesięć tygodni - na początku grudnia trafiły do Afrigen.



Na początku stycznia osiągnięto kolejny punkt przełomowy w pracach nad szczepionką. Naukowcy zamknęli mRNA w tłuszczowej nanocząsteczce wykonanej z mieszaniny lipidów. Mimo iż kopię szczepionki Moderna faktycznie udało się stworzyć, kolejnym wyzwaniem będzie zwiększenie ilości preparatu.



WHO spodziewa się, że do końca listopada kopia szczepionki Moderny będzie gotowa do testów na ludziach.