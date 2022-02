Bebtelovimab tio drugie przeciwciało opracowane w ramach współpracy firmy AbCellera z firmą Eli Lilly and Company (Lilly), które zostało zatwierdzone przez FDA. Bebtelovimab ma być stosowany do leczenia łagodnego lub umiarkowanego COVID-19 u dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia (o masie ciała przekraczającej 40 kg), u których istnieje ryzyko rozwoju ciężkiej postaci choroby lub potencjalnej hospitalizacji.

Bebtelovimab będzie mógł być stosowany w przypadkach, w których nie ma skutecznej alternatywy klinicznej - trzeba jednak pamiętać, że to standardowa ścieżka FDA (podobnie było ze szczepionkami mRNA).



Zdjęcie Miejsce wiązania się bebtelovimabu z SARS-CoV-2 / materiały prasowe

- Na początku pandemii COVID-19 my i nasi partnerzy postawiliśmy na szybkość w dostarczaniu terapii do pacjentów. Zaowocowało to odkryciem bamlanivimabu, pierwszego przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2, które trafiło do szpitali i otrzymało pozwolenie FDA na zastosowanie w nagłych przypadkach. Następnie przenieśliśmy nasze wysiłki na odkrycie przeciwciała terapeutycznego następnej generacji, tym razem stawiając na pierwszym miejscu maksymalną siłę działania i szeroki zakres neutralizacji. Zaowocowało to odkryciem bebtelovimabu, który neutralizuje wszystkie znane warianty i jest najsilniejszym przeciwciałem opracowywanym przeciwko wariantowi Omikron, w tym BA.2 - powiedział dr Carl Hansen, dyrektor generalny firmy AbCellera.



Rząd USA kupi 600 000 dawek bebtelovimabu nie później niż do 31 marca 2022 r., z opcją 500 000 dodatkowych dawek nie później niż do 31 lipca 2022 r. Zatwierdzona dawka bebtelovimabu wynosi 175 mg, podawana dożylnie w ciągu maksymalnie 30 sekund.

Przeprowadzone badania faktycznie potwierdziły, że bebtelovimabu neutralizuje wariant Omikron, który zaczyna dominować na świecie. Co więcej, lek zachowuje skuteczność również wobec wszystkich innych wariantów SARS-CoV-2, w tym BA.2.



Bebtelovimab wiąże się z białkiem S SARS-CoV-2 uniemożliwiając mu łączenie się z ludzkimi receptorami ACE2. Prace nad przeciwciałem były przeprowadzane w ramach projektu Pandemic Prevention Platform (P3) realizowanego przez Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Celem projektu P3 jest stworzenie platformy technologicznej do reagowania na pandemię, zdolnej do opracowania gotowych do użycia leków w ciągu 60 dni od wyizolowania nieznanego patogenu wirusowego. To powinno sprawić, że będziemy lepiej przygotowani na kolejną pandemię.