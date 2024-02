Będzie potężniejszy niż Wielki Zderzacz Hadronów. CERN ma ambitne plany

Zderzacze cząstek

W ciągu ostatnich lat zderzacze cząstek stały się podstawowym narzędziem pracy naukowców zajmujących się odkrywaniem tajemnic wszechświata. Jednak to Wielki Zderzacz Hadronów zmienił całkowicie reguły gry. Jego liczący 27 kilometrów obwód pozwala rozpędzać cząsteczki do niebywałych prędkości, jednak dla badaczy to ciągle za mało.

Mimo że dzięki LHC udało się odkryć Bozon Higgsa, czyli najmniejszą cząstkę elementarną, to CERN ma w planach budowę jeszcze większego zderzacza. Ma być trzy razy dłuższy i będzie w stanie rozbijać cząstki z jeszcze większą energią.

CERN prezentuje ambitne plany na przyszłość

Europejska Rada Badań Jądrowych (CERN) to ośrodek naukowo-badawczy położony na granicy Szwajcarii i Francji. Najważniejszym narzędziem pracy służącym zatrudnionym tam naukowcom jest Wielki Zderzacz Hadronów, czyli największy obecnie akcelerator cząstek. Jego długość to 27 kilometrów. Jego kluczowe elementy położone są na głębokości od 50 do 175 metrów pod ziemią.