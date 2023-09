Wystarczy jedno złe wydarzenie i już cię nie ma

Naukowcy uważają, że do powstania tak wąskiego gardła, które było bliskie zniszczenia naszej linii przodków, mogło doprowadzić ekstremalne wydarzenie klimatyczne, jak zlodowacenia. Te spowodowały we wspomnianym okresie zmiany temperatury (znaczny spadek) i poważne susze w Afryce i Eurazji, a do tego doprowadziły do wyginięcia wielu gatunków, którymi wcześniej żywił się człowiek.

Jeśli zaś chodzi o naszych przodków, szacuje się, że w tym burzliwym czasie mogło zostać zniszczone aż 65,85 proc. istniejącej różnorodności genetycznej. Co jednak ciekawe, ich zdaniem te egzystencjalne naciski mogły spowodować pojawienie się nowego gatunku, Homo heidelbergensis, który według niektórych jest wspólnym przodkiem współczesnego człowieka i naszych kuzynów, neandertalczyków i denisowian:

Mieliśmy szczęście, że przeżyliśmy, ale z punktu widzenia biologii ewolucyjnej wiemy, że pojawienie się nowego gatunku może nastąpić w małych izolowanych populacjach. wyjaśniają

I podobnego zdania jest prof. Chris Stringer, zarządzający Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, który nie był zaangażowany w badania. Uważa on, że "To niezwykle długi okres. To niezwykłe, że w ogóle przez to przebrnęliśmy. W przypadku populacji tej wielkości wystarczy jedno złe wydarzenie klimatyczne, epidemia, erupcja wulkanu i już cię nie ma".

Co więcej, nowe badanie wyjaśnia zdaniem naukowców stosunkowo pusty okres w zapisie kopalnym, przypadający na okres między 900 a 600 tys. lat temu, chociaż mamy większą liczbę dowodów kopalnych zarówno z okresu poprzedzającego, jak i następującego po tym oknie czasowym. Mówiąc krótko, niewiele brakowało!