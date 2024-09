Co ciekawe, pomimo intensywnych poszukiwań jeszcze w XIX wieku, okręty zostały odnalezione dopiero kilka lat temu - w 2014 roku udało się zlokalizować wrak HMS "Erebus", a dwa lata później HMS "Terror".

Identyfikacja szczątków odkrywcy

Szczątki Jamesa Fitzjamesa zostały zidentyfikowane przez badaczy z Uniwersytetu Waterloo i Uniwersytetu Lakehead przy użyciu analiz genealogicznych. Było to możliwa dzięki próbce DNA od żyjącego potomka, która pasowała do DNA odkrytego na stanowisku archeologicznym na Wyspie Króla Wilhelma, gdzie znaleziono 451 kości należących do co najmniej 13 członków wyprawy.

Pracowaliśmy z wysokiej jakości próbką, która pozwoliła nam wygenerować profil chromosomu Y i mieliśmy szczęście uzyskać dopasowanie powiedział Stephen Fratpietro z laboratorium Paleo-DNA Uniwersytetu Lakehead.

Fitzjames jest jednak dopiero drugim członkiem tej grupy 105 osób, którego tożsamość została potwierdzona - pierwszym był John Gregory, inżynier z HMS Erebus, którego zespół zidentyfikował w 2021 roku. Badacze kontynuują poszukiwania dalszych dopasowań DNA do odnalezionych szczątków, bo jak przekonują każde takie "trafienie" dostarcza nowych informacji o smutnym zakończeniu tej wyprawy.

