Według najnowszego badania wiara w czary jest szeroko rozpowszechniona na całym świecie. Choć niemal wszędzie ludzie wierzą w jakąś ich formę, to lokalne rozpowszechnienie wydaje się być bardzo zróżnicowane.

Globalne badania prowadzone przez niemal dekadę

Badanie, którego wyniki zostały opublikowane 23 listopada 2022 r., wskazują na duże zróżnicowanie wierzeń. Przykładowo w Szwecji, tylko 9 proc. uczestników badania deklarowało wiarę w czary, a w Turcji ten wskaźnik wyniósł aż 90 proc.

Wcześniej prowadzone badania dotyczyły wierzeń w czary w różnych częściach świata, ale nigdy nie była to ilość danych pozwalająca na globalne ujęcie tematu. Gershman opracował ankiety, które w latach 2008 - 2017 były wypełniane przez 140 tys. osób z całego świata. Oczywiście, samodzielne przeprowadzenie tak szeroko zakrojonych badań nie byłoby możliwe, w związku z czym skorzystano z usług profesjonalnych grup badawczych, w tym Pew Research Center.

Zdjęcie Mapa przedstawiająca rozpowszechnienie wierzeń związanych z czarami na poziomie kraju na całym świecie. / Boris Gershman / materiał zewnętrzny

W odniesieniu do całej populacji przekładałoby się to na około 1 miliard ludzi. Badanie wykazało, że na poziomie indywidualnym ludzie z wyższym wykształceniem i bezpieczeństwem ekonomicznym rzadziej wierzyli w czary.

Chociaż ludzie z wyższym poziomem wykształcenia i bezpieczeństwa ekonomicznego rzeczywiście rzadziej wierzą w czary, przekonania te generalnie wykraczają poza warstwy społeczno-demograficzne. pisze Gershman w podsumowaniu

Zdjęcie Wyniki badań mogą pomóc w kontakcie z lokalną ludnością / 123RF/PICSEL

Jak można wykorzystać wyniki badań?

Choć mogłoby się wydawać, że wyniki badań pozostaną zwykłą ciekawostką, to mają praktyczne zastosowanie. Po pierwsze, przekonania związane z wiarą wciąż prowadzą w niektórych miejscach do konfliktów, a lepsze zrozumienie tych przekonań - i ich kontekstu społecznego - może pomóc w ochronie kobiet oskarżonych o czary. Zrozumienie wierzeń związanych z czarami może mieć również kluczowe znaczenie dla rządów, naukowców lub grup pomocowych próbujących pomóc lokalnej ludności, lub z nią współpracować.

Nadal potrzebne są dalsze badania, aby uzyskać prawdziwie globalną perspektywę na wierzenia w czary. Pomimo szerokiego zakresu nowe badanie ma pewne ograniczenia, takie jak brak danych z Chin i Indii, dwóch najbardziej zaludnionych krajów planety.

Źródło: Gershman B (2022) Witchcraft beliefs around the world: An exploratory analysis. PLoS ONE 17(11): e0276872. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276872

