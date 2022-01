CDC postanowiło przyjrzeć się zgłoszeniom zachorowania na cukrzycę u dzieci poniżej 18 roku życia, udostępnionym przez dwie amerykańskie firmy zajmujące się ubezpieczeniami zdrowotnymi, analizując okres między marcem 2020 a czerwcem 2021 roku. Celem było porównanie zachorowań u dzieci, które mają za sobą infekcję COVID-19 i ich rówieśników bez historii tej choroby.



COVID-19 zwiększa ryzyko cukrzycy u dzieci

Pierwsza baza danych była ogromna, bo zawierała dane zdrowotne ponad 1,5 mln dzieci i pozwoliła odkryć, że diagnoza cukrzycy była u dzieci-ozdrowieńców o 166% bardziej prawdopodobna niż u dzieci, które na COVID-19 nie chorowały. Druga baza danych obejmowała 900 tysięcy nieletnich i w tym przypadku również można było zaobserwować podobny trend, choć wzrost prawdopodobieństwa zachorowania był tu dużo niższy i wynosił 30%.

Reklama

Co warto jednak podkreślić, nie wszyscy zgadzają się z wnioskami przedstawionymi przez CDC i część naukowców wytyka niedoskonałości badania, jak choćby nieuwzględnienie dodatkowych czynników, które mogłyby mieć wpływ na rozwój cukrzycy u dzieci.



Jednym z nich jest wskaźnik otyłości, bo nie jest tajemnicą, że amerykańskie dzieci należą do najbardziej otyłych na świecie, a nadprogramowe kilogramy to zawsze czynnik zwiększający ryzyko zachorowania. Raport nie wprowadza też rozróżnienia między cukrzycą typu 1 i 2, wrzucając je do jednego worka, choć mechanizm działania tych chorób i ich przyczyny znacząco się różnią.



Zdjęcie Dzieci ozdrowieńcy COVID-19 z dużo wyższym ryzykiem zachorowania na cukrzycę. Naukowcy apelują o szczepienia / AP/Associated Press / East News

Wiadomości na temat zdrowia publicznego, podkreślające ryzyka związane z COVID-19 pośród dzieci, są szczególnie ważne i powinno informować się lekarzy i rodziców o możliwych następstwach zachorowania. (...) Lekarze powinni być świadomi długoterminowych konsekwencji i monitorować pacjentów poniżej 18 roku życia w miesiącach następujących po infekcji SARS-CoV-2 w kierunku możliwego pojawienia się cukrzycy czytamy w raporcie.

Co ciekawe, badacze CDC doskonale zdają sobie sprawę z tych ograniczeń, ale nie uzależniają od nich zasadności publikacji raportu, który ma być wskazówką dla lekarzy pierwszego kontaktu, wskazując jedynie na konieczność dalszych badań, by dokładnie przeanalizować problem.



Nie jest to pierwszy raz, kiedy wskazuje się na możliwy związek między COVID-19 i cukrzycą, bo już na początku pandemii pojawiły się niepokojące sygnały o wzroście zachorowań na tę drugą, a także zaostrzeniu cukrzycy po infekcji wirusem SARS-CoV-2 u pacjentów już chorujących.



Nie wiadomo jednak, czy ciężkość przebiegu ma tu jakiekolwiek znaczenie i czy szczepienie przeciw COVID-19 w jakikolwiek sposób wpływa na ten związek (dane CDC pochodzą z okresu, kiedy szczepienia nie były dostępne dla osób poniżej 18 roku życia), dlatego też naukowcy zalecają przede wszystkim prewencję we wszystkich grupach wiekowych.