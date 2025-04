Chcą wybudować nowy zderzacz cząstek. Wielki Zderzacz Hadronów to przy tym mikrus

Po kilku latach intensywnych prac ekspertów z CERN i partnerów organizacji w poniedziałek 31 marca zaprezentowany został efekt końcowy w postaci raportu dotyczącego wykonalności potencjalnego Future Circular Collider (FCC) . FCC to proponowany gigantyczny zderzacz cząstek , który mógłby zastąpić obecny flagowy instrument CERN - 27-kilometrowy Wielki Zderzacz Hadronów (LHC). Według przekazanego komunikatu nowa konstrukcja miałaby powstać w latach 40. XXI wieku.

Mamy LHC, po co budować większy zderzacz?

Obecnie rozwój nauki wykracza jedynie poza zwykłą chęć poznania otaczającego nas świata. Często dominacja na polu naukowym przekłada się na realne zyski i pokazuje silną pozycję państw lub regionów. Choć odkrycia w dziedzinie fizyki fundamentalnej mogą na pierwszy rzut oka wyglądać na wiedzę czysto teoretyczną, to wiedza ta często jest wykorzystywana później przez inżynierów do konstruowania lepszego, wydajniejszego sprzętu. Przykładem są prace nad komputerami kwantowymi, które bez zrozumienia fizyki kwantowej by nie powstały.