Chińczycy eksperymentowali w kosmosie. Rozpalili ogień i zobaczyli kulę ognia

Właściwie zrobiłem świecę z błyszczącej taśmy Kapton i starej latarki na urodziny mojego kolegi z załogi. Nie powiedziałem o tym ziemi, ale ostatecznie zostawiliśmy niespodziankę na czas kolacji - na znak, że dzień pracy się skończył i nadszedł czas na przerwę psychiczną. W końcu zadzwonili do nas ochroniarze, którzy musieli widzieć to na zdjęciu i powiedzieli: "nie obraź się, ale czy to możliwe, że masz tam świecę?". To był wspaniały i pełen humoru komplement - pomyśleli, że to może być prawdziwa świeca!

Wspominał Alexander Gerst, niemiecki geofizyk i astronauta, który spędził na orbicie niecały rok, stając się drugim Europejczykiem dowodzącym Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS)