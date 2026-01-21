Chiny wykazują coraz większe zainteresowanie kosmosem i budują nowe obserwatorium, które ma oferować większe możliwości niż Kosmiczny Teleskop Hubble'a. To Chiński Teleskop Stacji Kosmicznej (CSST), który ma też potoczną nazwę Xuntian, co oznacza "badanie nieba". Na jakim etapie prac znajduje się projekt?

Chiński Teleskop Stacji Kosmicznej (CSST) będzie potężniejszy od Hubble'a

Teleskop Xuantian to obserwatorium wielkości autobusu. Jego główne zwierciadło jest duże na 2 metry. Jest więc ono mniejsze względem tego, którym dysponuje Kosmiczny Teleskop Hubble'a. Co nie zmienia faktu, że Chińczycy uzyskają w swoim projekcie większe możliwości.

Chiński Teleskop Stacji Kosmicznej ma kamerę o rozdzielczości 2,5 miliarda pikseli i oferuje pole widzenia około 300 razy większe w porównaniu do Hubble'a. Xuntian umożliwi obserwacje w zakresie od bliskiego ultrafioletu do bliskiej podczerwieni i pozwoli dostarczać obrazy o wysokiej rozdzielczości przestrzennej.

Chińczycy stworzyli specjalny pakiet symulacyjny, który ujawnia jego możliwości. Pod tym względem Xuntian rzeczywiście wypada znacznie lepiej niż Kosmiczny Teleskop Hubble'a. Środowisko naukowe oczekuje, że nowe obserwatorium wniesie duży wkład w kosmologię, badania galaktyk i ewolucji Drogi Mlecznej oraz gwiazd czy planet. Według chińskich badaczy będzie też w stanie dostarczyć nowych informacji o ciemnej materii i ciemnej energii.

Kiedy start chińskiego teleskopu Xuntian?

Chińczycy planują wystrzelić teleskop Xuntian w kosmos wcześnie w 2027 r. z użyciem rakiety Długi Marsz 5B. Będzie to obserwatorium poruszające się na niskiej orbicie okołoziemskiej i ma współorbitować ze stacją kosmiczną Tiangong. Dlaczego się na to zdecydowano?

Chiński Teleskop Stacji Kosmicznej będzie mógł dokować do stacji Tiangong. To otworzy zupełnie nowe możliwości pod względem jego napraw oraz dalszej rozbudowy. Dla porównania Kosmiczny Teleskop Hubble'a wymagał misji serwisowych realizowanych przez wahadłowce kosmiczne. W chińskim obserwatorium nie będzie to konieczne.

