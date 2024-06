Chmura pyłu 100 tys. razy większa niż asteroida, która zabiła dinozaury

Astronomowie potwierdzili ogromną chmurę pyłu po wielkim kataklizmie, do którego doszło z udziałem asteroid. Powstały w ten sposób materiał szacuje się na 100 tys. razy większy w porównaniu do meteorytu, który doprowadził do wyginięcia dinozaurów. Do badań wykorzystano Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba.

Zdjęcie Chmura pyłu 100 tys. razy większa niż asteroida, która zabiła dinozaury. / ESO/L. Calçada / materiał zewnętrzny