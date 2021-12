Brytyjczycy przeprowadzili analizę 64 379 przypadków pacjentów z historią choroby przyzębia - 60 995 osób cierpiało z powodu zapalenia dziąseł, a 3384 chorowało na zapalenie przyzębia. Dane tych pacjentów zostały porównane z danymi 251 161 osób, u których nie odnotowano choroby przyzębia. Wszystkie parametry (wiek, płeć, masa ciała) były podobne w obu grupach.

Naukowcy przeanalizowali zebrane dane w celu ustalenia, u ilu pacjentów z chorobami przyzębia i bez nich rozwinęły się choroby układu sercowo-naczyniowego (np. niewydolność serca, udar mózgu, demencja). zaburzenia kardiometaboliczne (cukrzyca typu 2), choroby autoimmunologiczne (łuszczyca, cukrzyca typu 1) czy problemy psychiczne (depresja, lęk i poważniejsze zaburzenia). Pacjentów obserwowano przez ok. trzy lata.



- Zły stan jamy ustnej jest powszechny, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie. Kiedy zły stan zdrowia jamy ustnej postępuje, może prowadzić do znacznego obniżenia jakości życia. Jednak do tej pory niewiele było wiadomo na temat związku złego stanu zdrowia jamy ustnej z wieloma chorobami przewlekłymi, w szczególności ze złym stanem zdrowia psychicznego. Dlatego też przeprowadziliśmy jedno z największych badań epidemiologicznych tego typu, wykorzystując dane z brytyjskiej podstawowej opieki zdrowotnej, aby zbadać związek pomiędzy chorobami przyzębia a kilkoma przewlekłymi schorzeniami - powiedział dr Joht Singh Chandan z University of Birmingham's Institute of Applied Health Research.



Choroby dziąseł a inne schorzenia. Na co najbardziej narażeni są chorujący?

Badania opublikowane w "BMJ Open" wykazały, że pacjenci z historią choroby przyzębia byli bardziej narażeni na wystąpienie jednego z opisanych schorzeń w ciągu trzech lat - w porównaniu z osobami ze zdrowymi dziąsłami. Okazało się, że choroba przyzębia może przyczyniać się do rozwoju zaburzeń psychicznych o 37 proc, zaś choroby autoimmunologicznej o 33 proc. Ryzyko wystąpienia zaburzeń kardiometabolicznych było zwiększone o 7 proc., a choroby sercowo-naczyniowej o 18 proc.



- Znaleźliśmy dowody na to, że choroba przyzębia wydaje się być związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju tych powiązanych chorób przewlekłych. Ponieważ choroby przyzębia są bardzo powszechne, zwiększone ryzyko wystąpienia innych chorób przewlekłych może stanowić istotne obciążenie dla zdrowia publicznego - podsumował dr Joht Singh Chandan.