Od kilku lat można zaobserwować trend odchodzenia od plastikowych butelek jednorazowego użytku na rzecz rozwiązań wielorazowych, po części ze względów ekonomicznych, ale zdecydowanie częściej z powodu dbałości o środowisko.



Wystarczy jedna wizyta na pobliskiej siłowni, żeby przekonać się, jak powszechne jest to zjawisko, szczególnie wśród osób regularnie trenujących - zdecydowana większość z nich korzysta z takich właśnie rozwiązań, bo są zdecydowanie wygodniejsze i tańsze niż choćby szklane odpowiedniki.



Woda z plastikowych butelek wielokrotnego użytku pełna szkodliwych substancji?

Jak się jednak okazuje, natura może i będzie nam za to wdzięczna, ale własne zdrowie niekoniecznie, bo plastikowe butelki wielokrotnego użytku uwalniają do wody setki substancji chemicznych, a dodatkowym zagrożeniem może być mycie ich w zmywarce. A przynajmniej do takich wniosków doszli badacze Uniwersytetu Kopenhaskiego, analizując wodę pozostawioną na 24 godziny w takich butelkach, zarówno nowych, jak i wcześniej używanych.

Zdjęcie Naukowcy po swoich badaniach nie mają wątpliwości - wybierają szkło albo stal / 123RF/PICSEL

Po myciu w zmywarce do wody najmocniej uwalniają się substancje myjące z powierzchni butelki. Większość substancji chemicznych, które pochodzą z samej butelki, też pozostaje obecnych po myciu w zmywarce i dodatkowym płukaniu. Najbardziej toksyczne substancje, które zidentyfikowaliśmy, pojawiły się właśnie po umyciu butelki w zmywarce - najpewniej na skutek uszkodzenia plastiku i zwiększeniu uwalniania chemikaliów komentują badacze.

Za pomocą spektrometrii mas i chromatografii cieczowej dokonali analizy substancji obecnych w wodzie z butelek przed i po myciu w zmywarce, a także w klasyczny sposób, tj. poprzez pięciokrotne przepłukanie wodą z kranu.

Naukowcy znaleźli w wodzie z butelki wielokrotnego użytku ponad 400 różnych substancji pochodzących z plastiku i ponad 3500 chemikaliów ze środka myjącego. Co gorsze, większości nie udało się zidentyfikować, w efekcie czego nie znamy toksyczności co najmniej 70 procent z nich.



Pośród znanych badaczom substancji chemicznych były m.in. fotoinicjatory, czyli cząsteczki znane ze swojego toksycznego działania, które potencjalnie mogą działać jako czynniki rakotwórcze czy związki endokrynnie czynne, wpływające na funkcjonowanie układu hormonalnego. Nie brakowało również plastyfikatorów, antyoksydantów, a także DEET, czyli substancji, którą większość z nas dobrze kojarzy ze środkami odstraszającymi komary i kleszcze.



Zdjęcie Nie tylko butelki sprawiają, że do naszego organizmu przedostaje się mikroplastik. Problematyczne są także niektóre kosmetyki, w tym peelingi do twarzy / STEVE GSCHMEISSNER/Science Photo Library/East News / East News

Byliśmy zaskoczeni ilością substancji chemicznych, jakie znaleźliśmy w wodzie po 24 godzinach w tych butelkach. Były tam setki substancji - w tym substancje, których nigdy wcześniej nie znaleźliśmy w plastiku, jak i substancje, które są potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Po cyklu w zmywarce, mówimy już o kilku tysiącach takich substancji komentuje autor badań, Jan H. Christensen.

Co ciekawe, zdaniem naukowców tylko niewielka część wykrytych substancji została dodana do butelek intencjonalnie i większość powstała w czasie użytkowania oraz produkcji, kiedy to jedne substancje zmieniały się w inne - badacze podejrzewają, że DEET powstał na skutek transformacji plastyfikatorów w czasie zużywania materiału. Tak czy inaczej, jako konsumentów powinno nas interesować głównie to, że nie mamy pojęcia, czy i w jaki sposób substancje te wpłyną na nasze zdrowie.