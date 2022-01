Do tej pory technologie stealth i te zapewniające jakąś formę "niewidzialności" lub będąc precyzyjnym - niewykrywalności - opierały się na metamateriałach - specjalnie zaprojektowanych materiałach, które nie występują w przyrodzie. Mogą one rozpraszać światło w taki sposób, aby tworzyć efekt niewidzialności.

Badania przeprowadzone przez uczonych z Xiamen University, pod kierownictwem Huanyanga Chena, odkrył, że wykorzystanie tlenku molibdenu(VI) (MoO 3 ) może być lepszym pomysłem niż bazowanie na metamateriałach. MoO 3 ma unikalne właściwości pozwalające na kontrolowanie przepływu energii.



Przeprowadzone symulacje wykazały, że arkusze MoO 3 zwinięte w cylindry zastąpią metamateriały generując efekt elektromagnetycznej niewidzialności. Tlenek molibdenu(VI), podobnie jak tlenek wanadu(V), mogą posłużyć za podstawę nowej optyki, pozwalając na stworzenie urządzeń fotonicznych następnej generacji, w tym ulepszone systemy obrazowania i detekcji w podczerwieni.



