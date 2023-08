Coraz więcej młodych osób choruje na raka. Dlaczego? Nie wiadomo...

Chociaż lekarze zwykli mówić, że rak to nie wyrok, jest on jedną z najgorszych diagnoz, jakie można usłyszeć. Co więcej, mimo że największym czynnikiem ryzyka nowotworowego pozostaje wiek, ostatnio o chorobie dowiaduje się coraz więcej młodych osób. W zeszłym roku przegląd globalnych danych dotyczących raka za trzy ostatnie dekady wykazał, że od lat 90. dorośli w wieku poniżej 50 lat coraz częściej zapadają na nowotwory. Naukowcy są mocno zaniepokojeni tym wyraźnie widocznym trendem, tyle że wciąż nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, dlaczego go obserwujemy.



Młodzi coraz częściej chorują na raka

Benjamin Koh, lekarz i naukowiec z National University of Singapore chciał lepiej zrozumieć to zjawisko, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki nowej analizy jego zespołu odzwierciedlają zmiany obserwowane na całym świecie i pokazują dodatkowo, że nowotwory u młodych dorosłych różnią się od nowotworów atakujących te same narządy u osób starszych. Te różnice wpływają na dostępne opcje leczenia, dlatego jego zdaniem musimy jak najszybciej dowiedzieć się o nich jak najwięcej.