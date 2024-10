Negatywny wpływ cukru na zdrowie jelit

Jelita są domem dla trudnej do policzenia liczby mikroorganizmów, znanych jako mikrobiom jelitowy. Na co dzień żyją tam we względnej równowadze, ale jak ostrzegają naukowcy, cukier i inne składniki obecne w halloweenowych przysmakach mogą łatwo ją zakłócić, prowadząc do rozwoju szkodliwych bakterii i osłabienia odporności organizmu, a także innych przypadłości. Według badań gastroenterologa Christophera Dammana z University of Washington, mikrobiom odgrywa kluczową rolę w zdrowiu całego organizmu, regulując trawienie, metabolizm, a nawet zdrowie mózgu.

Wyjaśnia on, że zdrowy mikrobiom działa jak mikrobiologiczna fabryka, trawiąc składniki odżywcze, których organizm sam nie jest w stanie przyswoić, jak błonnik i polifenole obecne w roślinach. Wytwarza też cenne metabolity, które chronią organizm przed infekcjami i wspierają zdrowie mózgu. Jednak cukier, tłuszcze nasycone i dodatki w słodyczach mogą zakłócić ten proces, sprzyjając rozwojowi bakterii zapalnych, które osłabiają barierę jelitową i prowadzą do otyłości, infekcji, chorób autoimmunologicznych, a nawet zaburzeń poznawczych typu choroba Alzheimera.

Lepsze i gorsze słodkości

I chociaż żaden cukierek nie jest zdrowy, niektóre mogą być mniej szkodliwe dla mikrobiomu niż inne i to właśnie takie warto wybierać w Halloween. Wśród lepszych wyborów znajdują się słodycze z orzechami i owocami, takie jak migdały w miodzie czy jabłka w karmelu, które dostarczają błonnika i polifenoli. Z drugiej strony znajdują się zaś pełne syropu glukozowo-fruktozowego, tłuszczów nasyconych i innych dodatków kolorowe żelki, draże i cukierki, które lepiej omijać szerokim łukiem.