Cyjanki - sole kwasu cyjanowodorowego, które zawierają anion cyjankowy - kojarzą się głównie z truciznami, ale mogą mieć więcej wspólnego z życiem, niż wielu mogłoby się wydawać. Chemicy z Scripps Research odkryli, że poszukiwania śladów cyjanków mogą pomóc nam zlokalizować życie w innych miejscach we Wszechświecie.

Naukowcy wykazali, że związek chemiczny, który zawiera atom węgla połączony z atomem azotu, mógł umożliwić jedne z pierwszych reakcji metabolicznych na naszej planecie. To one utworzyły związki na bazie węgla z dwutlenku węgla.



- Kiedy szukamy oznak życia - czy to na wczesnej Ziemi, czy na innych planetach - opieramy poszukiwania na biochemii, o której wiemy, że istnieje dzisiaj. Fakt, że te same reakcje metaboliczne mogą być napędzane przez cyjanki pokazuje, że życie może być zupełnie inne - powiedział prof. Ramanarayanan Krishnamurthy ze Scripps Research.



Naukowcy skupili się na zestawie reakcji chemicznych, które łączą dwutlenek węgla i wodę, aby stworzyć bardziej złożone związki, które są niezbędne do życia - mowa o tzw. cyklu kwasów trikarboksylowych (TCA). Jest on wykorzystywany przez niektóre bakterie istniejące obecnie na Ziemi, ale polega na wykorzystaniu złożonych białek, których nie było na naszej planecie 4 mld lat temu.



Ponieważ wcześniejsze badania wykazały, że niektóre metale mogą wywoływać te same reakcje w ekstremalnie gorących i silnie kwaśnych warunkach. Zespół ze Scripps miał przeczucie, że inny związek chemiczny również może być do tego zdolny, tyle że w mniej ekstremalnych warunkach, jakie panowały na wczesnej Ziemi. Uczeni wiedzieli, że cyjanek był wtedy obecny w atmosferze, więc opracowali zestaw reakcji, które mogłyby potencjalnie wykorzystać cyjanki do produkcji bardziej złożonych cząsteczek organicznych z dwutlenku węgla, a następnie przetestowali je w laboratorium.

Chociaż nic nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, nowe badania sugerują, że cyjanki mogłyby być zaangażowane w rozwój życia na wczesnej Ziemi.